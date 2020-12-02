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Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat
Самый низкий балл - у Мораеса и Бондаря
Вратарь "
19-летний украинец набрал 340 баллов. На его счету 8 сейвов и 40 передач с точностью 83%.
В тройку лучших также вошли 2 игрока донецкого клуба - Витао (339) и Николай Матвиенко (326).
Израильский легионер Манор Соломон сыграл 20 минут и набрал 307 очков. Он забил гол при том, что нанес один удар по воротам.
Худший игрок горняков, по версии статистов, - центральный защитник, напарник Витао Валерий Бондарь (264). Меньше только у Жуниора Мораеса (218), который был заменен на 25-й минуте.
Лучший игрок Реала - полузащитник Лука Модрич - 322.
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