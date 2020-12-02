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Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat

Лига Чемпионов
(3 голосов)

Самый низкий балл - у Мораеса и Бондаря

Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat
Новина українською

Вратарь "Шахтера", 19-летний Анатолий Трубин, стал лучшим игроком матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Реала" (2:0) по оценкам InStat.

19-летний украинец набрал 340 баллов. На его счету 8 сейвов и 40 передач с точностью 83%.

В тройку лучших также вошли 2 игрока донецкого клуба - Витао (339) и Николай Матвиенко (326).

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Израильский легионер Манор Соломон сыграл 20 минут и набрал 307 очков. Он забил гол при том, что нанес один удар по воротам.

Худший игрок горняков, по версии статистов, - центральный защитник, напарник Витао Валерий Бондарь (264). Меньше только у Жуниора Мораеса (218), который был заменен на 25-й минуте.

Лучший игрок Реала - полузащитник Лука Модрич - 322.

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В статье: Жуниор Мораес Валерий Бондарь Витао InStat Анатолий Трубин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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soccerfan (Киев)
02.12.2020 в 10:51
"Напарник поздравляю Валерий Бондарь" - это шедевр!
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