Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зидан о поражении от Шахтера: Этот матч был, как финал
Но победили дончане - не мадридцы
После поражения от "
- Вы всегда выходили из непростых ситуаций. Это самая сложная из тех, что была у вас в клубе?
- Всегда были сложные моменты. Мы должны идти вперед. Этот матч был, как финал, и мы прекрасно к нему подготовились. Провели хороший первый тайм, но потом немного не хватило. У нас остался еще один поединок. Двигаемся дальше.
- Есть ли у вас силы, чтобы идти дальше и выходить из этой ситуации?
- Да, есть. Мы будем отдаваться полностью - и я, и игроки. В чемпионате мы не заслуживали победы в последнем туре, а сейчас, думаю, заслуживали, потому что провели хороший первый тайм. Это футбол: в сложных ситуациях нужно помогать друг другу и идти вперед.
- Хороший матч, но за последний месяц много поражений: «Валенсия», «Алавес», сейчас ... Просто невезение и некоторые ошибки или вы видите, что есть проблемы в игре?
- Не было никаких проблем. Мы хорошо прессинговали, атаковали и создавали моменты. Нет проблемы в самой игре. Нам очень сложно забить первый гол. Будем работать, чтобы покончить с неудачей.
- Вы теперь уже не зависите от себя. Верите, что можете выиграть и пройти дальше?
- Да, конечно, момент сложный, но нужно проявить характер. Мы не заслуживали поражения. Важно смотреть на следующий матч и выигрывать.
Популярное сейчас
- Ювентус - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
- Ювентус - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов
- Шахтер пишет историю, печальный конец Горняка-Спорт. Главные новости от 1 декабря
- Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- "Не верьте слухам". Николай Морозюк рассказал о нынешних отношениях с бывшей женой Ириной