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Зидан о поражении от Шахтера: Этот матч был, как финал

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(1 голосов)

Но победили дончане - не мадридцы

Зидан о поражении от Шахтера: Этот матч был, как финал
Новина українською

После поражения от "Шахтера" 0:2 наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан признался, что готовился к поединку, как к финалу.

- Вы всегда выходили из непростых ситуаций. Это самая сложная из тех, что была у вас в клубе?

- Всегда были сложные моменты. Мы должны идти вперед. Этот матч был, как финал, и мы прекрасно к нему подготовились. Провели хороший первый тайм, но потом немного не хватило. У нас остался еще один поединок. Двигаемся дальше.

- Есть ли у вас силы, чтобы идти дальше и выходить из этой ситуации?

- Да, есть. Мы будем отдаваться полностью - и я, и игроки. В чемпионате мы не заслуживали победы в последнем туре, а сейчас, думаю, заслуживали, потому что провели хороший первый тайм. Это футбол: в сложных ситуациях нужно помогать друг другу и идти вперед.

- Хороший матч, но за последний месяц много поражений: «Валенсия», «Алавес», сейчас ... Просто невезение и некоторые ошибки или вы видите, что есть проблемы в игре?

- Не было никаких проблем. Мы хорошо прессинговали, атаковали и создавали моменты. Нет проблемы в самой игре. Нам очень сложно забить первый гол. Будем работать, чтобы покончить с неудачей.

- Вы теперь уже не зависите от себя. Верите, что можете выиграть и пройти дальше?

- Да, конечно, момент сложный, но нужно проявить характер. Мы не заслуживали поражения. Важно смотреть на следующий матч и выигрывать.

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В статье: Зинедин Зидан Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Шахтар

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Комментарии (1)
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pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 12:13
В футболе, господин Задан, два тайма, так что говорить, что вы заслуживали победы из-за того, что хорошо сыграли 1 тайм - это глупо. Голову отбил об Матерацце?
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