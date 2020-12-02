Ференцварош - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Для "Ференцвароша" с точки зрения турнирных перспектив этот матч не является определяющим. Важным будет следующий поединок в Киеве. Сегодня же есть возможность набраться опыта и научиться чему-то новому в матче с одной из лучших команд мира.

"Барса" борется за первое место в группе. Пока каталонцы не допустили ни одной осечки в этой группе Лиги чемпионов. Матч "Ференцварош" - "Барселона" состоится 02.12.2020 в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине - MEGOGO, Oll.tv, Воля ТВ. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1/2/3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Текстовая онлайн трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

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