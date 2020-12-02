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Ференцварош - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Ференцварош - Барселона: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 02.12.2020 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Ференцварош - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
UA-Футбол
Новина українською

Для "Ференцвароша" с точки зрения турнирных перспектив этот матч не является определяющим. Важным будет следующий поединок в Киеве. Сегодня же есть возможность набраться опыта и научиться чему-то новому в матче с одной из лучших команд мира.

"Барса" борется за первое место в группе. Пока каталонцы не допустили ни одной осечки в этой группе Лиги чемпионов. Матч "Ференцварош" - "Барселона" состоится 02.12.2020 в 22:00. Прямая онлайн видеотрансляция в Украине - MEGOGO, Oll.tv, Воля ТВ. Трансляцию матча на телеканалах Футбол 1/2/3 можно посмотреть в онлайн-кинотеатре sweet.tv

Текстовая онлайн трансляция матча - матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча - от Игоря Семйона >>>.

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Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов "Ференцварош" - "Барселона"?

  • Хорватия - Planet Sport 4, Klik SPORT;
  • Чехия - O2 TV;
  • Венгрия - M4 Sports;
  • Испания - Movistar +, Movistar Liga de Campeones, Mitele Plus.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
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