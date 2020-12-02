Нет Малиновского – нет party. Аталанта – Мидтьюлланн 1:1. Обзор матча и видео голов

"Мидтьюлланн" в стартовых четырех турах Лиги чемпионов не набрал ни одного зачетного пункта, в то время как "Аталанта" уже гарантировала себе евровесну, правда, пока неизвестно – в каком именно турнире. "Бергамаски" стремятся к плей-офф ЛЧ, но для этого им нужно в последнем туре не проиграть на выезде "Аяксу". Голландцы, в свою очередь, минимально уступили на "Энфилде".

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов "Аталанта" – "Мидтьюлланн".

Бергамо. "Гэвисс Стэдиум".

"Аталанта" – "Мидтьюлланн" 1:1

Голы: Ромеро (79) – Шольц (13)