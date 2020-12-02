Киев видел и лучшую версию Реала, и ужасный матч. Испанские СМИ про игру Шахтер - Реал

Одновременно катастрофой и провалом называют матч в Киеве испанские журналисты, однако есть ощущение, что никто из них не верит, что "Реал" весной останется без Лиги Чемпионов. Критика присутствует, но достаточно мягкая, без гнева, скорее с неким недоумением.

Подопечные Зидана в дебюте выглядели как чемпионы, - уверены в Marca. - "Реал" прессинговал, не позволял "Шахтеру" создать контратаку и активно шел вперед. Первый момент возник у Асенсио, который без Азара выглядел очень хорошо, мог забить в первой же атаке, но попал в штангу. Еще несколько хороших ударов на счету Асенсио.

У хозяев поля выделялись Тайсон, Марлос, Тете и Мораес, хотя Каштру задействовал меньше бразильцев, чем ожидалось. Еще и Мораес получил травму после жесткой стычки с Вараном, его заменил Дентиньо. Об этом Мадрид еще вспомнит и пожалеет.

В первом тайме почти не было работы у Куртуа, однако в самом начале второго голкипер спас "Реал" от удара Тайсона. Оказалось - это была пристрелка, и вратарь оказался бессилен после следующей атаки украинцев. Ошиблись центрбеки, а расторопный Дентиньо с близкого расстояния пробил точно в цель.

"Реал" мог пропускать еще от ударов Марлоса и Тете, словно растерялись подопечные Зидана, пропуская атаку за атакой "Шахтера". Замены и выход на поле Мариано, Иско и Винисиуса не помогли "сливочным". Дальним ударом мог забивать Асенсио, но донецкий клуб в этот вечер так и не пропустил.

Замены были и у "Шахтера" - израильтянин Манор Соломон, который забивал в Мадриде, закончил ужасный матч. Свежий игрок шел и шел, пока не добрался до границы штрафной, откуда отправил мяч в ближний угол ворот "Реала".

С небес на землю опустили команду Зидана. Ранее Киев видел лучшую версию "сливочных", когда они стали чемпионами Европы в столице Украины. Сегодня же "Реал" написал совсем другую страницу своей истории. В последнем туре придется очень постараться, чтобы попасть в плей-офф Лиги Чемпионов.

НСК "Олимпийский" в Киеве – особенное место для "Реала". Клуб из Мадрида выиграл тут 13-й титул Лиги Чемпионов, - вспоминают в Sport.es. – Однако в этот раз досадное поражение ожидало "сливочных", еще и от самой слабой команды в группе. В пяти турах у "Шахтера" всего пять забитых голов, и все пять пропустил Куртуа.

Теперь в последнем туре "Реал" должен решать задачу выхода в плей-офф ЛЧ, расклад в группе невероятный, нельзя ничего исключать. Возможно, весной подопечные Зидана останутся без Лиги Чемпионов. Два неожиданных поражения от "Шахтера" поставили "Реал" на грань катастрофы.

По игре, казалось, что "Реал" сразу стал хозяином на хорошо знакомом "Олимпийском". Появились моменты у Асенсио, да и вся команда бежала вперед, создавала прессинг на ворота "горняков". Но забивал в этот вечер только "Шахтер". Оба результативных удара на счету тех, кто вышел на замену - Дентиньо и Соломона.

Зидан не собирается уходить в отставку, несмотря на плохие результаты. Тренер не может чувствовать себя спокойно, ведь решающий момент для изменений в клубе настал. Если "Реал" не сможет выйти в плей-офф Лиги Чемпионов и потеряет очки в ближайших играх Примеры с "Севильей" и "Атлетико", то в 2021 году у "Реала" может появиться новый наставник. Проблем в команде накопилось очень много.

"Реал" способен играть хорошо даже в плохом матче, - философски подошли к поражению в AS. - Выделялся в игре в Киеве Асенсио, показавший лучшую игру за несколько месяцев. Трубин чудом отразил несколько ударов испанца. Хотя больше выделить у "Реала" некого. Особенно после пропущенного мяча и чудовищных ошибок в своей штрафной площади.

Стало очевидно, что "Реал" не умеет забивать, и не умеет держать удар. Подопечные Зидана потеряли концентрацию, не было видно игрового рисунка или даже надежды. Слабо сыграли Кроос и Модрич. Не помогли даже замены.

А затем забил Соломон, найдя дыру в обороне гостей. Этот гол ознаменовал бесславное поражение "Реала". Неудача на групповом этапе турнира будет воспринята как настоящая катастрофа. В последнем туре Лиги Чемпионов "Реал" может занять первое место, а может оказаться последним. Все решится через неделю.