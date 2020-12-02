Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал
Киевское "Динамо" гордится двойными победами над "Баварией" и "Барселоной". У "Шахтера" были славные победы над грандами, но чтобы в течение одного еврокубкового сезона дважды "прибить" ТОП-команду, то нет. До вчерашнего дня! Теперь в истории донецкого клуба есть еще одна золотая страница - победа над самым титулованным клубом Европы в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. Самые яркие кадры матча "Шахтер" - "Реал" смотрите в ФОТО репортаже от Александра Приходько.
Фотогалерея
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Лучший игрок матча Шахтер - Реал. Версия InStat
- По тонкому льду. Боруссия М - Интер 2:3. Видео голов и обзор матча
- Украина вернула себе одиннадцатое место в Таблице коэффициентов. Шотландия отстает совсем немного
- Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Роскошная жизнь: как живет Тайсон в Киеве - ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Очманілий Заєць (Odessa)
02.12.2020 в 13:38
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...