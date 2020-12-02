Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал

Киевское "Динамо" гордится двойными победами над "Баварией" и "Барселоной". У "Шахтера" были славные победы над грандами, но чтобы в течение одного еврокубкового сезона дважды "прибить" ТОП-команду, то нет. До вчерашнего дня! Теперь в истории донецкого клуба есть еще одна золотая страница - победа над самым титулованным клубом Европы в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. Самые яркие кадры матча "Шахтер" - "Реал" смотрите в ФОТО репортаже от Александра Приходько.

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