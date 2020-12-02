  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал
Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" гордится двойными победами над "Баварией" и "Барселоной". У "Шахтера" были славные победы над грандами, но чтобы в течение одного еврокубкового сезона дважды "прибить" ТОП-команду, то нет. До вчерашнего дня! Теперь в истории донецкого клуба есть еще одна золотая страница - победа над самым титулованным клубом Европы в одном розыгрыше Лиги Чемпионов. Самые яркие кадры матча "Шахтер" - "Реал" смотрите в ФОТО репортаже от Александра Приходько.

Фотогалерея

Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 1Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 2Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 3Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 4Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 5Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 6Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 7Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 8Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 9Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 10Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 11Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 12Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 13Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 14Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 15Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 16Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 17Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 18Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 19Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 20Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 21Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 22Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 23Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 24Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 25Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 26Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 27Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 28Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 29Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 30Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 31Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 32Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 33Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 34Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 35Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 36Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 37Новая глава славной истории. ФОТО репортаж, как Шахтер во второй раз обыграл Реал - фото 38
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Очманілий Заєць (Odessa)
02.12.2020 в 13:38
И на старуху бьівает проруха...Головне, що глава, де супернику було програно два матчі із загальним рахунком 0:10 тепер передостання!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...