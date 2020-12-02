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Манор Соломон: Хотели реабилитироваться за два поражения от Боруссии М

Лига Чемпионов
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Достойная цель

Манор Соломон: Хотели реабилитироваться за два поражения от Боруссии М
Новина українською

Фланговый атакующий полузащитник "Шахтера", израильский легионер Манор Соломон прокомментировал ТК Футбол победу "горняков" над "Реалом" 2:0 в Лиге чемпионов.

Соломон забил один из двух голов дончан.

Мы продемонстрировали свою лучшую игру. Конечно, хотели победить "Реал" во второй раз, и нам удалось это сделать.

Эмоции невероятные. После того как мы дважды проиграли "Боруссии", имели желание реабилитироваться и подарить болельщикам положительный перформанс. В итоге все получилось очень здорово.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
Футбол News

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