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Манор Соломон: Хотели реабилитироваться за два поражения от Боруссии М
Достойная цель
Фланговый атакующий полузащитник "
Соломон забил один из двух голов дончан.
Мы продемонстрировали свою лучшую игру. Конечно, хотели победить "Реал" во второй раз, и нам удалось это сделать.
Эмоции невероятные. После того как мы дважды проиграли "Боруссии", имели желание реабилитироваться и подарить болельщикам положительный перформанс. В итоге все получилось очень здорово.
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Источник:Футбол News
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