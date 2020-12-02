Из футзала в большой футбол. Как Анхелиньо покоряет Бундеслигу и всю Европу

Хосе Анхель Эсморис Тасенде, более известный футбольным болельщикам как Анхелиньо, родился в Сильване. По данным на 2018 год, в этой деревушке жило всего тридцать человек: поровну мужчин и женщин. Все немногочисленные соседи Анхелиньо сразу знали или верили в то, что этот невысокий парень добьется больших высот.

В возрасте четырех лет он был зачислен в команду "Луис Кальво Санс". Это был не футбольный, а футзальный клуб, с которым юный Хосе чуть позже смог стать третьим в чемпионате среди команд его возраста по футзалу. В возрасте десяти лет его заметили скауты "Депортиво-ла-Корунья" и позвали присоединиться к клубной академии.

На одном из юношеских турниров Анхелиньо играл настолько впечатляюще, что его выбрали одним из лучших игроков. Тогда же он попал на карандаш скаутов многих топовых европейских клубов. В их числе называли "Барселону", мадридский "Реал", а также "Манчестер Сити". Спустя шесть лет после зачисления в академию "Депортиво" в адрес крайнего защитника поступило предложение, от которого не принято отказываться.

"Манчестер Сити" был самым настойчивым, но подкупило другое: клуб точно знал, чего хотел, обладал четким видением и структурой. "Несмотря на другие предложения, я сделал выбор в пользу англичан, так как такой переход открывал мне в будущем много новых дверей. С первых дней в "Сити" я понял, насколько профессионально здесь относятся к футболу. Наш клуб, как большая семья", – рассказывал спустя пару лет в академии "горожан" в одном из интервью Анхелиньо.

Было очевидно, что заиграть в основной команде "Сити" будет очень проблематично. Защитник добрался до юношеской Лиги чемпионов и играл за команду U21, которую на тот момент тренировал чемпион мира Патрик Вийера. "У него есть ответы на все вопросы, ведь когда-то он был на том же уровне, что и я. Прошел через все то же самое, через что прошел я". В декабре 2014 года Мануэль Пеллегрини включил Анхелиньо, которому на тот момент было семнадцать лет, в заявку на матч против "Сандерленда". Дебютировать не получилось, но "Стэдиум оф Лайт" защитник своими глазами увидел. Уже в январе 2015 года, когда Анхелиньо исполнилось восемнадцать, ему дали девять игровых минут в победном кубковом матче с "Астон Виллой" (4:0).

Игровая практика – это то, что было нужно молодому и талантливому игроку. В систему "Манчестер Сити" входит большое количество различных клубов, раскиданных по всей планете. В двух таких в рамках арендного соглашение и был отправлен защитник. Если в "Нью-Йорк Сити" ему хотя бы предоставляли игровое время, то в "Жироне" такого счастья не случилось. Сезон 2016/2017 Анхелиньо провел уже в другом клубе – "Мальорке", выступающей в Сегунде.

Однако молодой игрок смог себя проявить только переехав в ту лигу, которая славится своей работой с начинающими талантами. Нидерландский "НАК" оказался самым настойчивым и заполучил в свои ряды испанца. Анхелиньо стал безоговорочным игроком стартового состава, забил за весь сезон 2017/2018 три мяча и отдал шесть голевых передач. Хорошая статистика для футболиста, который не является игроком группы атаки. В "Сити" все еще верили в парня, но от трансфера в гранд нидерландского футбола "ПСВ" отказываться не стали. "Он лучший крайний защитник Эредивизи. Его можно сравнить с Жорди Альбой", – слова нидерландского спортивного журналиста Йедрана Бланко.

Благодаря опыту с "НАК", Анхелиньо стал чаще играть по всей длине своего родного левого фланга, чаще подключаться к атакам, что и привело к улучшению его статистики. У клуба из Эйндховена еще были свежи воспоминания о другом похожем игроке, который выступал у них год назад. Йетро Виллемс обладал высокой стартовой и дистанционной скоростью, отдавал много голевых передач, выполняя кроссы в штрафную. Примерно этого же ждали и от новичка.

Гол, двенадцать голевых передач за весь сезон, постоянная игра в стартовом составе, попадание в команду сезона – у "Манчестер Сити" не было выбора, и они выкупили игрока обратно. Это оказалось ошибкой, так как в прошлом сезоне Анхелиньо хоть и появлялся на поле, но лишь эпизодически. "Я постоянно спрашивал себя: почему не играю больше и что мешает мне вписаться в состав", – рассказывал Анхелиньо в интервью Marca.

Полгода в Манчестере были странными и игрок попросился в аренду. "РБ Лейпциг" как раз искал усиление на левый фланг. Этот поиск затянулся, а Юлиану Нагельсманну нужен был игрок определенных качеств. Испанец подходил идеально. Адаптация в новой команде прошла всего за пять дней: 31 января было объявлено о трансфере, а 4 февраля "Лейпциг" играл матч на Кубок Германии против "Айнтрахта". Испанец начал в старте.

Нагельсманн в одном из разговоров с журналистами заявил, что в школе Анхелиньо чувствуется рука мастера – Пепа Гвардиолы. Испанец хоть и не особо доверял защитнику, но совместные тренировки не могли не сказаться на его качествах и умениях. Сам же Анхелиньо считает, что на его нынешней игре сказалось полное доверие со стороны главного тренера "РБ Лейпциг". Впервые за долгое время он почувствовал свою нужность.

Немецкий клуб брал игрока в полугодовую аренду. По итогам ее "быки" должны были решить выкупать его или нет. Все шло к тому, что данный пункт будет активирован, но свою негативную лепту внес коронавирус. Пришлось передоговориться: аренда была продлена, но теперь "Лейпциг" обязан выкупить игрока за определенную сумму.

Тактическая гибкость Анхелиньо играет ему на руку. Нагельсманн открыт для экспериментов и играет различными схемами. Наиболее удобное использование испанца – это левый латераль в схеме с тремя в линию, однако несколько матчей Анхелиньо провел как левый защитник в схеме с четырьмя. Если в первом случае от него требуются его атакующие качества, которые пока более развиты, чем оборонительные, то во втором испанцу нужно больше оглядываться на собственные ворота, а не бежать к чужим. Также возможен вариант, при котором Анхелиньо становится чистым вингером.

В этом сезоне на счету миниатюрного игрока, чей рост составляет чуть больше 170 сантиметров, уже четыре гола в Бундеслиге и два в Лиге чемпионов – оба в ворота "Истанбула". Несколько из этих голов он забил головой.

Вне всяких сомнений, уже следующим летом за Анхелиньо может выстроиться большая очередь из желающих его приобрести. "Лейпциг" точно выкупит его у "Манчестер Сити" и, вполне вероятно, предложит новый контракт. Сам испанец настолько вдохновлен своей нынешней игрой и отношениями с главным тренером, что хотел бы остаться в Лейпциге надолго.