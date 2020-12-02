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Соболь: Знаю русский футбол, но не слежу за чемпионатом очень уж пристально
Сегодня Брюгге сыграет с Зенитом
Защитник "Брюгге" и сборной Украины Эдуард Соболь поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа
— Будучи украинцем можете ли вы рассказать нам что-то о русском футболе и том, как "Зенит" чувствует себя сейчас, с какими проблемами сталкивается команда?
— Да, я знаю русский футбол, но не могу сказать, что слежу за чемпионатом очень уж пристально. Конечно, я знаю некоторых игроков, например Ярослава Ракицкого, с которым играл в "Шахтёре". "Зенит" — хорошая опытная команда, имеющая в составе много хороших игроков.
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