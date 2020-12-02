Кучер: Этот Шахтер Реал запомнит надолго

Экс-игрок "Шахтера" Александр Кучер поделился своими впечатлениями о поединке группового раунда Лиги чемпионов, в котором "горняки" отпраздновали победу над "Реалом" (2:0).

"После двух крупных поражений от немецкой "Боруссии" в игроков "Шахтера" было выпущено немало критических стрел. Однако подопечные Луиша Каштру доказали, что у них настоящий горняцкий характер, что в ключевой момент могут собраться и добиться нужного результата. Даже в протистоянии с грандом мирового футбола. Припоминается, когда "Шахтер" взял верх над "Реалом" в Мадриде, то иначе, как сенсационной эту победу не называли. Но повторный матч с "Реалом" в Киеве подтвердил не случайность того взлета в столице Испании. Вчера "Шахтер" четко сыграл на результат. В первом тайме моментами было очень сложно, но ребята сумели выстоять и порадовав самоотдачей, тактической гибкостью после перерыва склонили чаши весов в свою пользу. Убежден, этот "Шахтер" испанский чемпион запомнит надолго.

Вне сомнения, эффектная победа над "Реалом" прибавит уверенности "Шахтеру". Она ему очень пригодится в заключительном матче группового этапа- с "Интером". Ситуация сложилась так, что на выход в плей-офф претендуют все участники. Для "горняков" противостояние в Милане будет сродни финалу, очень надеюсь, что счастливый билет в следующий раунд окажется у "Шахтера", - сказал Кучер.