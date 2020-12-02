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Супряга: Давит то, что я долго не могу забить, сам на себя зол

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Форвард Динамо обещает забить Ювентусу

Супряга: Давит то, что я долго не могу забить, сам на себя зол
Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Мы сделаем все возможное, чтобы победить и забить как можно больше мячей.

Конечно же на меня давит, что я долго не могу забить, плюс я сам на себя зол.

В матче с "Ювентусом" приложу все усилия, чтобы забить", – сказал Супряга.

Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (9)
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kapkan (Луганск)
02.12.2020 в 19:46
Давайте откровенно, Супряга-неплохой молодой нападающий: бежит, открывается, имеет моменты. Пока с реализацией слабовато, но это всё же не борец Беседин!!!! Может, раскроется.
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0
0
fanat_football (Херсон)
02.12.2020 в 19:37
Не нужно злиться на себя. Нужно играть с холодным рассудком. Вы просто отмахнитесь от давящей необходимости непременно забить, просто думайте, что сделаете в следующий момент и игра пойдет.
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0
-1
Фанат Українського Футболу (Київ)
02.12.2020 в 19:36
Йому потрібна дівчина. Я це серйзно кажу. Побутує думка що дівчата погано на футболістів впливають. Але у Владислава засмучений вигляд, він психолгично й ментально загнав себе. А кохання може суттєво йому допомогти у цьому сенсі. Та й заради дівчини буде ще більший мотив себе показати у всій красі ))
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0
0
fanat_football (Херсон)
02.12.2020 в 19:38
Кохання вже довело Зинченко до лави запасних.
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0
0
Фанат Українського Футболу (Київ)
02.12.2020 в 19:45
у Зінченка травми були й він без кохання був оптимістом та з жагою до звитяг. Там кохання як дарунок долі, не треба його паплюжити!
0
0
Дрюон (Одесса)
02.12.2020 в 19:00
Это потому, Супряга, что ты никакос...
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+2
-1
royalstas (Вінниця)
02.12.2020 в 18:56
Мда... добре що не поставив на обі забють.... з цим клоуном шансів забити мінімум.
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+1
0
khatskevich_bog (Киев)
02.12.2020 в 19:08
0-41
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
02.12.2020 в 18:53
Иди в Днепр1
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0
0


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