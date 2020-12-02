Супряга: Давит то, что я долго не могу забить, сам на себя зол

Нападающий " Динамо " Владислав Супряга в эфире ТК Футбол поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса".

"Мы сделаем все возможное, чтобы победить и забить как можно больше мячей.

Конечно же на меня давит, что я долго не могу забить, плюс я сам на себя зол.

В матче с "Ювентусом" приложу все усилия, чтобы забить", – сказал Супряга.