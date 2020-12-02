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Супряга: Давит то, что я долго не могу забить, сам на себя зол
Форвард Динамо обещает забить Ювентусу
Нападающий "
"Мы сделаем все возможное, чтобы победить и забить как можно больше мячей.
Конечно же на меня давит, что я долго не могу забить, плюс я сам на себя зол.
В матче с "Ювентусом" приложу все усилия, чтобы забить", – сказал Супряга.
Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет
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Источник:ТК Футбол
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Комментарии (9)
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kapkan (Луганск)
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fanat_football (Херсон)
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Фанат Українського Футболу (Київ)
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Дрюон (Одесса)
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royalstas (Вінниця)
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khatskevich_bog (Киев)
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Kolibri (Киевоград)
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