Тренер Порту: Гвардиола расстроен ничьей? Я бы тоже был, если бы имел такой бюджет

Вчера "Ман Сити" не смог обыграть "Порту", сыграв вничью 0:0. Гвардиола заявил, что он был расстроен, а Сержиу Консейсау нашел что ответить.

"Гвардиола расстроен? Если бы я имел такой же бюджет, таких же игроков, я бы тоже был бы расстроен", - заявил наставник на пресс-конференции.

Отметим, что и "Ман Сити", и "Порту" оформили досрочный выход из группы.