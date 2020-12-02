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Тренер Порту: Гвардиола расстроен ничьей? Я бы тоже был, если бы имел такой бюджет

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Тренер Порту: Гвардиола расстроен ничьей? Я бы тоже был, если бы имел такой бюджет
UA-Футбол
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Вчера "Ман Сити" не смог обыграть "Порту", сыграв вничью 0:0. Гвардиола заявил, что он был расстроен, а Сержиу Консейсау нашел что ответить.

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"Гвардиола расстроен? Если бы я имел такой же бюджет, таких же игроков, я бы тоже был бы расстроен", - заявил наставник на пресс-конференции.

Отметим, что и "Ман Сити", и "Порту" оформили досрочный выход из группы.

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В статье: Манчестер Сити Порту
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