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Бущан, Попов и Родригес выйдут в старте Динамо на Ювентус
Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Динамо.
Ювентус: Щенсны, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Маккени, Демирал, Кьеза, Рэмзи, Мората, Роналду
Запасные: Пинсольо, Артур, Данило, Куадрадо, Рабьо, Фработта, Портанова, Кулусевски, Бернардески, Дибала
Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Шепелев, Жерсон Родригес, Вербич, Цыганков
Запасные: Нещерет, Бойко, Белуце, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга
Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.
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