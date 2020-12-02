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Бущан, Попов и Родригес выйдут в старте Динамо на Ювентус

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Бущан, Попов и Родригес выйдут в старте Динамо на Ювентус
Новина українською

Стали известны стартовые составы команд на матч 5-го тура Лиги чемпионов Ювентус – Динамо.

Ювентус: Щенсны, Де Лихт, Бонуччи, Алекс Сандро, Бентанкур, Маккени, Демирал, Кьеза, Рэмзи, Мората, Роналду

Запасные: Пинсольо, Артур, Данило, Куадрадо, Рабьо, Фработта, Портанова, Кулусевски, Бернардески, Дибала

Динамо: Бущан, Миколенко, Попов, Забарный, Кендзера, Шапаренко, Сидорчук, Шепелев, Жерсон Родригес, Вербич, Цыганков

Запасные: Нещерет, Бойко, Белуце, Шабанов, де Пена, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Клейтон, Сирота, Супряга

Напомним, что матч "Ювентус" – "Динамо" начнется сегодня в 22:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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C_Ballack (Днепр)
02.12.2020 в 21:21
Попов привезет голСкриньте
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avatar
Карикатурист (Білозерське)
02.12.2020 в 21:18
Якщо Попов, то ставлю на пенальті у ворота киян. Останньо дуже необережно грає хлопчина
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C_Ballack (Днепр)
02.12.2020 в 21:21
Можно в кантору смело нести бабки
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kapkan (Луганск)
02.12.2020 в 20:56
Победа Динамо2-1!!! Прогнозы???
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Лекарь (село Дарница)
02.12.2020 в 21:13
Я болею за Динамо, но я не верю в настолько позитивный результат.
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kapkan (Луганск)
02.12.2020 в 21:24
Я болельщик Шахтера, но вчера хотя бы ничьей ждал. Всё возможно, нужно верить в молодёжь!!! И сегодня я болею за Динамо!!!
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