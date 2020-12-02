Ференцварош - Барселона. Брайтвайт выходит в старте, Харатин остался в запасе

В матче пятого тура Лиги Чемпионов "Ференцварош" будет принимать "Барселону". Стали известны стартовые составы на матч.

Сергей Ребров оставил на скамейке запасных Харатина, в то время как Зубков не попал в заявку. У "Барселоны" наполовину резервный состав, о чем было известно еще до игры.

Начало матча в 22:00.