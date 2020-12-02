Лига Чемпионов
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Ференцварош - Барселона. Брайтвайт выходит в старте, Харатин остался в запасе
Зубков не сыграет
В матче пятого тура Лиги Чемпионов "Ференцварош" будет принимать "Барселону". Стали известны стартовые составы на матч.
Сергей Ребров оставил на скамейке запасных Харатина, в то время как Зубков не попал в заявку. У "Барселоны" наполовину резервный состав, о чем было известно еще до игры.
???? XI— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) December 2, 2020
⚽ #FerencvarosBarça pic.twitter.com/kyg6wqE0uO
???? | The starting 1️⃣1️⃣#fradi #ftc #ferencvaros #UCL #FTCBarca pic.twitter.com/v3PIcK1oB1— Ferencvárosi TC (@Fradi_HU) December 2, 2020
Начало матча в 22:00.
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