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Ференцварош - Барселона. Брайтвайт выходит в старте, Харатин остался в запасе

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Зубков не сыграет

Ференцварош - Барселона. Брайтвайт выходит в старте, Харатин остался в запасе
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В матче пятого тура Лиги Чемпионов "Ференцварош" будет принимать "Барселону". Стали известны стартовые составы на матч.

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Сергей Ребров оставил на скамейке запасных Харатина, в то время как Зубков не попал в заявку. У "Барселоны" наполовину резервный состав, о чем было известно еще до игры.

Начало матча в 22:00.

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В статье: Барселона Игорь Харатин Ференцварош (Будапешт) Мартин Брайтвайт
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