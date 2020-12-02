Соболь в запасе Брюгге на матч с Зенитом, Ракицкий выйдет в старте

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь, который недавно переболел коронавирусом, вернулся в строй и попал в заявку своей команды на домашний матч 5-го тура Лиги чемпионов с Зенитом.

Эдуард начнет матч в Запасе.

В то же время, в старте питерцев выйдет украинец Ярослав Ракицкий.

Напомним, что матч начнется в 22:00.