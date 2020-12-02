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Соболь в запасе Брюгге на матч с Зенитом, Ракицкий выйдет в старте

Лига Чемпионов
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Эдуард вылечился от коронавируса

Соболь в запасе Брюгге на матч с Зенитом, Ракицкий выйдет в старте
Новина українською

Украинский защитник Брюгге Эдуард Соболь, который недавно переболел коронавирусом, вернулся в строй и попал в заявку своей команды на домашний матч 5-го тура Лиги чемпионов с Зенитом.

Эдуард начнет матч в Запасе.

В то же время, в старте питерцев выйдет украинец Ярослав Ракицкий.

Напомним, что матч начнется в 22:00.

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В статье: Ярослав Ракицкий Брюгге Эдуард Соболь Зенит (Санкт-Петербург) коронавирус
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