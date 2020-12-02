Палкин: Игра с Реалом ответила тем многим, кто слишком сильно критиковал команду

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин высказался о победе "горняков" над "Реалом" (2:0) в матче 5-го тура ЛЧ.

– Эмоции переполняют! Прежде всего хочу поздравить наших болельщиков. В последнее время было очень много критики, и она где-то была правильной: никто не хочет проигрывать, особенно с таким счетом, как "Боруссии". Но мы полностью реабилитировались, я надеюсь. Многие говорили, что мы случайно выиграли, что все случайно, но я вас уверяю – не случайно. У нас определенная стратегия, мы знаем, куда идти и что делать. Ребята, футболисты, тренерский штаб доказали свою правоту и линию, которую они гнут. Да, сейчас сложное время, сегодня трудно каким-то образом анализировать ситуацию на сто процентов, предсказывать ее, потому что из-за пандемии все наши формулы полностью меняются. Но самое главное – счет на табло и игра, которую показала команда. Мы с оптимизмом смотрим в будущее. Я думаю, эта игра ответила на вопрос тем многим, кто слишком сильно нас критиковал.

– Могли ли вы представить до начала группового этапа, что "Шахтер" дважды проиграет "Боруссии" М, но дважды победит "Реал"?

– Честно говоря, как я сказал до этого, сложно что-то предсказать. В самом деле, ставка была на то, чтобы серьезно побороться с "Боруссией", а все получилось наоборот – дважды победили "Реал" и сыграли вничью с "Интером". У нас самая сложная группа за всю историю, сколько я в клубе, – больше 17 лет я работаю, однако такой группы еще не было. Но чем сложнее, тем интереснее. Более того, перед игрой у меня не было особых опасений. Я не знаю, это к лучшему или к худшему, но факт остается фактом: я был очень спокоен. И даже в первом тайме и в середине второго тоже был спокоен. Но когда уже понимаешь, что победа где-то в руках, вот тут начинаешь нервничать, здесь начинаются эмоции – каждая минута превращается в десять.

– Вновь голом отметился Соломон, как и в прошлом матче с "Реалом". И второй мяч "Реалу" забивает Дентиньо. Как оцените их игру?

– Дентиньо, мне кажется, уникальный футболист, потому что его долгое время не бывает, но когда он появляется – а появляется в основном в критических моментах, – то решает те вопросы, которые нужно. Для меня он как игрок матча. Просто творил чудеса. Футбол сложно предсказать и как-то объяснить, но он дает безумные эмоции. Игра наших ребят дала безумные эмоции.

– Как вы считаете, эта победа придаст уверенности на оставшуюся часть чемпионата?

– Я уверен, что придаст, но, опять же, нельзя слишком высоко прыгать, нужно адекватно оценивать ситуацию. Необходимо всегда проводить работу над ошибками и понимать свои сильные и слабые стороны. Естественно, и недооценкой тоже нельзя заниматься. Следует четко понимать путь, по которому мы идем, и с него не сворачивать, – тогда мы достигнем результата.