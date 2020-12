Звездный час Оливье Жиру. Лига чемпионов. Севилья – Челси 0:4

Лэмпард и Лопетеги ожидаемо прибегли к ротации, выпустив с первых минут минимум основных игроков. "Челси" начал поединок активнее, больше контролировал мяч и открыл счет на 8-й минуте. Хавертц беспрепятственно пробежался к воротам "Севильи", покатил на Жиру, а Оливье легко отправил снаряд мимо голкипера хозяев после незамысловатого финта (0:1). После гола "нервионцам" удалось ненадолго прижать лондонцев и забрать у них сферу, однако без сюрпризов для Эдуара Менди.

К середине первого тайма "Челси" вернул грамотный выход из обороны в атаку и наладил быстрые вертикальные выпады: Вакасу пришлось спасать испанцев после выстрела Пулишича, а Васкесу – выбивать мяч с ленточки на корнере. "Синие" запороли еще несколько контратак, а затем Ракитич не обвел стенку с перспективного стандарта. Под аккомпанемент нереализованных возможностей команды и ушли на перерыв.

Вторая половина встречи началась с давления "Севильи" – в одном из эпизодов Навас нашел Гуделя классной передачей, а тот выстрелил мощно, но слегка неточно. Тем не менее, "Челси" с лихвой хватило простого паса Ковачича на Жиру, чтобы француз мягко подсек снаряд над вратарем (0:2). Лопетеги выпустил на поле трех свежих игроков, в том числе лидера Окампоса, что якобы было заявкой на усиление напора от хозяев.

Однако "Челси" отказался садиться в оборону – Лэмпард также ответил заменами. Складывалось впечатление, что Фрэнк прочитал ситуацию, и вместо того, чтобы нервничать на последних минутах, решил поставить уверенную жирную точку намного раньше финального свистка. Намерения сработали, ведь Оливье не остановился: сначала нападающий замкнул головой подачу с правого фланга (0:3), а затем заработал пенальти, который сам и реализовал (0:4). В общем, дважды рабочей левой ногой, еще по одному разу правой и головой – французский форвард подчеркивает свою важность для команды, а "Челси" громит "Севилью" в ее же стенах. Интересно, что последним игроком в составе "синих", который оформлял покер за лондонцев, был Лэмпард, а случилось это 10 лет назад в матче с "Астон Виллой".

Full-time: Sevilla 0-4 Chelsea! @_OlivierGiroud_ scores FOUR as the Blues finish top of Group E in the @ChampionsLeague! ????#SEVCHE pic.twitter.com/MxcffmXoWt