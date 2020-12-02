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Звездный час Оливье Жиру. Лига чемпионов. Севилья – Челси 0:4
Покер француза как заявление о намерениях
Лэмпард и Лопетеги ожидаемо прибегли к ротации, выпустив с первых минут минимум основных игроков. "Челси" начал поединок активнее, больше контролировал мяч и открыл счет на 8-й минуте. Хавертц беспрепятственно пробежался к воротам "Севильи", покатил на Жиру, а Оливье легко отправил снаряд мимо голкипера хозяев после незамысловатого финта (0:1). После гола "нервионцам" удалось ненадолго прижать лондонцев и забрать у них сферу, однако без сюрпризов для Эдуара Менди.
К середине первого тайма "Челси" вернул грамотный выход из обороны в атаку и наладил быстрые вертикальные выпады: Вакасу пришлось спасать испанцев после выстрела Пулишича, а Васкесу – выбивать мяч с ленточки на корнере. "Синие" запороли еще несколько контратак, а затем Ракитич не обвел стенку с перспективного стандарта. Под аккомпанемент нереализованных возможностей команды и ушли на перерыв.
???? Descanso en el Ramón Sánchez-Pizjuán ????#SevillaFC ???? @ChelseaFC 0-1 (45´)#UCL #WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/XG73iWn8lS— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 2, 2020
Вторая половина встречи началась с давления "Севильи" – в одном из эпизодов Навас нашел Гуделя классной передачей, а тот выстрелил мощно, но слегка неточно. Тем не менее, "Челси" с лихвой хватило простого паса Ковачича на Жиру, чтобы француз мягко подсек снаряд над вратарем (0:2). Лопетеги выпустил на поле трех свежих игроков, в том числе лидера Окампоса, что якобы было заявкой на усиление напора от хозяев.
Однако "Челси" отказался садиться в оборону – Лэмпард также ответил заменами. Складывалось впечатление, что Фрэнк прочитал ситуацию, и вместо того, чтобы нервничать на последних минутах, решил поставить уверенную жирную точку намного раньше финального свистка. Намерения сработали, ведь Оливье не остановился: сначала нападающий замкнул головой подачу с правого фланга (0:3), а затем заработал пенальти, который сам и реализовал (0:4). В общем, дважды рабочей левой ногой, еще по одному разу правой и головой – французский форвард подчеркивает свою важность для команды, а "Челси" громит "Севилью" в ее же стенах. Интересно, что последним игроком в составе "синих", который оформлял покер за лондонцев, был Лэмпард, а случилось это 10 лет назад в матче с "Астон Виллой".
Full-time: Sevilla 0-4 Chelsea! @_OlivierGiroud_ scores FOUR as the Blues finish top of Group E in the @ChampionsLeague! ????#SEVCHE pic.twitter.com/MxcffmXoWt— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 2, 2020
Лига чемпионов, 5-й тур, группа E.
Стадион: "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья)
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)
"Севилья" – "Челси" 0:4
Голы: Жиру (8; 54; 74; 83, с пенальти)
"Севилья": Вакас – Навас (Кунде, 59), Гомес, Силва, Рекик – Гудель, Ракитич (Торрес, 75), Васкес (Эль-Хаддади, 66), Оскар Родригес (Жордан, 60), Идрисси (Окампос, 60) – Эн-Несери
"Челси": Менди – Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Эмерсон – Хавертц (Канте, 67), Жоржиньо (Гилмор, 85), Ковачич (Зиеш, 67) – Хадсон-Одои, Жиру (Вернер, 84), Пулишич (Маунт, 67)
Предупреждения: Гудель (15), Идрисси (42), Гомес (90+1) – Ковачич (37), Пулишич (43), Маунт (90+1)
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