Башакшехир - Лейпциг 3:4. Хет-трик Кахведжи не спас турков от поражения

Лига Чемпионов. Групповой этап, пятый тур

Поединок можно назвать Матчем жизни и смерти для обеих команд. Хозяевам нужно было обязательно побеждать для того, чтобы претендовать на еврокубковую весну, в то время как гости до сих пор борются за лидерство в группе и 1/8 ЛЧ.

Лидер матча "Лейпциг" с первых минут начал показывать свое превосходство на поле. После трех опасных нереализованных моментов, немцы вышли вперед на 26-ой минуте поединка усилиями Поульсена и Забитцера. К концу основной части первого тайма удвоил преимущество Мукиеле с прострельной передачи Форсберга.

Казалось бы, что подопечные Нагельсманна доведут первую часть матча до логического завершения, однако заработанный угловой немцев внес свои коррективы. Вища скатил от флажка на линию штрафной площади - Кахведжи обводным ударом в касание положил мяч в угол ворот.

Второй тайм начался с обмена моментами между командами. Увеличить преимущество немцев помог их серый кардинал против "Башакшехира" Анхелино. Испанец в касание отдал передачу в штрафную, где Ольмо, технически разобравшись с несколькими защитниками, отправил круглого в ворота Гюнока.

Ирфан Кахведжи явно был против такого счета. Полузащитник сначала на 72-ой минуте положил мяч снова точно в левый угол ворот и снова из-за пределов штрафной. А уже через 13 мин сравнял счет ударом со стандарта. Хет-трик во встрече Лиги Чемпионов для игрока.

Компенсированное время этого матча можно назвать именем нападающего "Лейпцига" Александера Серлота. Сначала он с убойной позиции не попал головой, а уже на второй добавленной минуте принял короткую передачу от Поульсена, и пробил из-под защитника сильно по центру ворот. Обзор вратарю закрыл свой игрок, поэтому турок Гюнок четвертый раз за встречу выбирал мяч из своих владений.

Счет после свистка 3:4 удовлетворил и немцев и нейтральных болельщиков. Туркам можно поблагодарить за отдачу и достаточно феерический дебютный сезон в Лиге Чемпионов. Действующий полуфиналист ЛЧ продолжает борьбу за выход в 1/8 турнира.

Башакшехир - Лейпциг 3:4

Голы: Кахведжи 45+3, 72, 85 - Поульсен 26, Мукиеле 43, Ольмо 66, Серлот 90+2.

Башакшехир: Гюнок - Рафаэль, Понки, Шкртел, Болинголи-Мбомбо (Шадли 36) - Кахведжи, Озджан (Такдемир 46), Тюрюч - Вища, Ба, Гульбрандсен (Кривелли 84).

Лейпциг: Гулачи - Мукиеле, Упамекано, Конате, Анхелино - Кампли (Адамс 46), Забитцер - Хайдара (Орбан 90+4), Ольмо (Клюйверт 87), Форсберг (Серлот 65) - Поульсен.

Предупреждение: Шкртел 38, Тюрюч 58, Такдемир 79, Рафаэль 89 - Упамекано 53, Ольмо 77.