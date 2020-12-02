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Худжамов: Классно, что игроки Динамо не начинают искать какие-то причины, а осознают свой уровень

Лига Чемпионов
(1 голосов)

На данный момент Динамо не может на равных бороться с Барселоной и Ювентусом

Худжамов: Классно, что игроки Динамо не начинают искать какие-то причины, а осознают свой уровень
Новина українською

Экс-голкипер "Мариуполя", а нынче эксперт ТК "Футбол" Рустам Худжамов оценил выступление "Динамо" в нынешней еврокубковой кампании.

"У меня не было больших ожиданий в плане результата. Они были высокими в плане того, как футболисты будут учиться.

После матча прошлого тура с "Барселоной" футболисты говорили о своем уровне. Это очень классно, что они не начинают искать какие-то причины. Они осознают свой уровень, что им есть еще куда расти. Они не находятся в плену иллюзий, а просто работают и будут расти дальше. Не хватало в первую очередь опыта", - высказался Худжамов.

Напомним, что после 4-х туров в своей группе "Динамо" утратило шансы на выход в плей-офф ЛЧ и теперь борется за Лигу Европы с "Ференцварошем".

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В статье: Рустам Худжамов Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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LAZ E183 (Рига)
02.12.2020 в 22:31
Рустам один з найкращих голкіперів України, якщо не найкращий... Ліпше б відновив кар'єру...
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