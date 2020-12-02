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Худжамов: Классно, что игроки Динамо не начинают искать какие-то причины, а осознают свой уровень
На данный момент Динамо не может на равных бороться с Барселоной и Ювентусом
Экс-голкипер "Мариуполя", а нынче эксперт ТК "Футбол" Рустам Худжамов оценил выступление "
"У меня не было больших ожиданий в плане результата. Они были высокими в плане того, как футболисты будут учиться.
После матча прошлого тура с "Барселоной" футболисты говорили о своем уровне. Это очень классно, что они не начинают искать какие-то причины. Они осознают свой уровень, что им есть еще куда расти. Они не находятся в плену иллюзий, а просто работают и будут расти дальше. Не хватало в первую очередь опыта", - высказался Худжамов.
Напомним, что после 4-х туров в своей группе "Динамо" утратило шансы на выход в плей-офф ЛЧ и теперь борется за Лигу Европы с "Ференцварошем".
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