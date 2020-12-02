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ЛЧ. Боруссия - Лацио 1:1. Скандальный пенальти от Матеу Лаоса помешал Дортмунду гарантировать себе первое место
Геррейру вывел хозяев вперед, но Иммобиле ответил точным ударом с точки
“Боруссия” дважды в группе не сумела переиграть “Лацио”, но в отличие от римской команды гарантировала себе плей-офф Лиги чемпионов. Победа над “Лацио” принесла бы BVB первое место в группе, но команда Фавра не смогла удержать победной счет, получив спорный пенальти в свои ворота. Справедливости ради нужно сказать, что Дортмунд не наиграл на победу.
Этот матч болельщики Дортмунда предпочтут поскорее забыть. “Боруссия” играла не основным составом, в частности вне заявки оказался главный бомбардир “черно-желтых” Эрлинг Холанд. Без норвежца атаки “Боруссия” выглядели стерильными и не интересными. По сути за весь хозяева провели только одну зрелищную комбинацию и именно она завершилась голом. Мячом отличился португальский фулбек Рафаэл Геррейру. Пепе Рейна неудачно выбил мяч, и “Боруссия” стремительной атакой в два-три касания доставила мяч обратно к его воротам. Предголевой пас отдал Рейна, голевой Азар, а Геррейру вовремя ворвался в штрафную, воспользовавшись тем, что защитники “Лацио” играли плотно с “ложной девяткой” Марко Ройсом.
Это гол был забит в самом конце первого тайма. “Лацио” хуже провел старт матча, но к середине тайма отодвинул игру от своих ворот, и смог создать несколько моментов. Должен был забивать центрбек Ачерби, опасно комбинировали у ворот Бюрки Иммобиле и Корреа. Однако первый тайм остался за хозяевами – 1:0.
После перерыва “Лацио” усилил давление, и в итоге добился своего, сравняв счет. Мяч получился скандальным: только что вышедший на замену Шульц опередил Милинковича-Савича в борьбе за мяч в углу штрафной, но серб навалился на ногу защитника “Боруссии”. Испанский рефери Матеу Лаос по необъяснимой причине решил поставить пенальти. Иммобиле пробил с точки как всегда отменно – 1:1.
В оставшиеся 25 минут ближе к победе был “Лацио”. “Боруссия” должна благодарить своего вратаря Романа Бюрки, который совершил несколько отменных сэйвов, помешавших “орлам” забить второй гол. Хотел забить третий гол в двух матчах своему бывшему клубу Иммобиле, а на самых последних секундах Бюрки потащил удар со штрафного Перейры. Ко всем неудачам BVB добавилась еще травма Хуммельса.
1:1 – “Боруссия” уже в плей-офф, “Лацио” поспорит за вторую путевку в матче с “Брюгге” через неделю.
Лига чемпионов, группа F, пятый тур. Дортмунд, “Вестфаленштадион”
“Боруссия” Дортмунд – “Лацио” Рим 1:1
Голы: Геррейру 44 – Иммобиле 67 (пен.)
“Боруссия”: Бюрки – Пищек, Аканджи, Хуммельс – Морей, Беллингем (Витцель 88), Дилэйни, Геррейру (Шульц 62) – Рейна, Ройс (Санчо 76), Азар (Брандт 76)
“Лацио”: Рейна – Ачерби, Худт, Патрик – Фарес (Ладзари 70), Луис Альберто (Эскаланте 80), Лейва (Акпа Акпро 70), Милинкович-Савич (Кайседо 79), Марусич – Корреа (Перейра 70), Иммобиле
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Боруссия" Дортмунд
|5
|3
|1
|1
|10-4
|+6
|10
|2
|"Лацио"
|5
|2
|3
|0
|9-5
|+4
|9
|3
|"Брюгге"
|5
|2
|1
|2
|6-8
|-2
|7
|4
|"Зенит"
|5
|0
|1
|4
|3-11
|-8
|1