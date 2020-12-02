Лига Чемпионов
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В ворота Бущана. Роналду забил 750-й гол в клубной карьере
Португалец и не думает останавливаться
В матче пятого тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против "Ювентуса". Во втором тайме Криштиану Роналду забил второй гол в матче.
Для португальца он стал юбилейным - 750-м в карьере. 450 раз он забивал за "Реал", 118 за "МЮ" , 102 за сборную Португалии, 75 за "Ювентус" и пять раз за "Спортинг".
Интересный факт - свой 700-й гол в карьере Роналду забил в ворота сборной Украины.
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Комментарии (2)
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Helly (Киев)
02.12.2020 в 23:33
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pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:29
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