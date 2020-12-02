В ворота Бущана. Роналду забил 750-й гол в клубной карьере

В матче пятого тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против "Ювентуса". Во втором тайме Криштиану Роналду забил второй гол в матче.

Для португальца он стал юбилейным - 750-м в карьере. 450 раз он забивал за "Реал", 118 за "МЮ" , 102 за сборную Португалии, 75 за "Ювентус" и пять раз за "Спортинг".

Интересный факт - свой 700-й гол в карьере Роналду забил в ворота сборной Украины.