  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. В ворота Бущана. Роналду забил 750-й гол в клубной карьере
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ворота Бущана. Роналду забил 750-й гол в клубной карьере

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Португалец и не думает останавливаться

В ворота Бущана. Роналду забил 750-й гол в клубной карьере
UA-Футбол
Новина українською

В матче пятого тура Лиги Чемпионов киевское "Динамо" играет против "Ювентуса". Во втором тайме Криштиану Роналду забил второй гол в матче.

Читайте такжеЛуческу: Роналду очень важен для Ювентуса, его присутствие зажигает всю команду

Для португальца он стал юбилейным - 750-м в карьере. 450 раз он забивал за "Реал", 118 за "МЮ" , 102 за сборную Португалии, 75 за "Ювентус" и пять раз за "Спортинг".

Интересный факт - свой 700-й гол в карьере Роналду забил в ворота сборной Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Helly (Киев)
02.12.2020 в 23:33
75 за "Ювентус" и пять раз за "Юве" - гоните нах наркоманов из редакции, что за бред??
Ответить
0
0
pilips111 (Чернигов)
02.12.2020 в 23:29
Чистейшее внеигры.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...