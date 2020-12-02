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  3. ЛЧ. Ювентус - Динамо 3:0. Финал - на следующей неделе
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ЛЧ. Ювентус - Динамо 3:0. Финал - на следующей неделе

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Киевляне не на уровне даже кризисных туринцев

ЛЧ. Ювентус - Динамо 3:0. Финал - на следующей неделе
Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа G. Пятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Динамо" 3:0

Голы: Кьеза 21, Криштиану Роналду 57, Мората 66

"Ювентус": Щесны, Демираль (Драгушин 69), Де Лихт, Бонуччи (Данило 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур 76), МакКенни, Кьеза (Кулушевски 76), Рэмзи (Бернардески 62), Мората, Криштиану Роналду

"Динамо": Бущан, Кендзёра, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев 84), Сидорчук, Шепелев (Гармаш 74), Шапаренко, Цыганков (Леднев 90), Вербич (Супряга 73), Жерсон Родригес (Де Пена 73)

Предупреждения: Бентанкур 10 - Забарный 27, Шапаренко 81

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Главным вопросом сегодня был мотивационный. "Ювентус" ныне уязвим, Андреа Пирло не справляется, против него не боятся играть, добывают очки. "Ференцварош" в Турине чуть не добыл и уж точно показал, как играть. Проблемой виделось отношение "Динамо" к матчу. Виталий Миколенко отрицал его важность, Мирча Луческу говорил о будущем "финале" против "Ференцвароша". А Пирло желал снизить давление зрелищем, Криштиану Роналду, специально и со скандалом пропустивший последний матч лиги, искал 750-й гол в карьере. Но мотивацию в итоге "Динамо" проявило. Не хватило класса и характера.

Луческу удивил с выходом Родригеса, а не Де Пены, на левом фланге. Скорее всего, он рассчитывал на напор, наглость Жерсона против нацеленного на атаку латераля Кьезы. Впрочем, Кьеза из-за этого не беспокоился. Он сразу же заиграл активно, пробил издали с рикошетом. Пробил и Роналду после потери Шапаренко. Также неточно. "Юве" в целом действовал умно. Вроде бы спокойно разыгрывал на своей половине поля, то же позволял сопернику, прессингуя вяло. И вдруг - заброс на Кьезу и переключение передачи. Да ещё и после подач угловых Бущану пришлось тащить удар головой МакКенни и попытку Мораты.

Так что на гол хозяева наиграли. Лично Кьеза наиграл. Самый низкий игрок на поле отлично подрезал головой после паса Мораты на фланге и навеса Сандро. Очень близок был "Ювентус" и ко второму. После первого он как раз усилил прессинг, ввергал соперника в панику, на 31-ой минуте Сандро прошёл двоих, и Роналду сотряс перекладину. Лишь после этого гости начали входить в игру. Благодаря Шапаренко, начавшему смещаться ближе к Сидорчуку и нашедшему немало мячей. И Родригесу. Жерсон, как и ожидал Луческу, начал нагнетать, пытался и проходить, и прикрывать корпусом, и пасовать, и бить.

Концовку первого тайма "Динамо" реально провело мощно. Даже в итоге почти сравнялось по владению мячом. Вербич заработал пенальти, ведь Бонуччи явно держал его. Однако упал слишком поздно, и Стефани Фраппар - первая женщина-главный арбитр в матче Лиги Чемпионов - промолчала. Жерсон забросил на Кендзёру, нашедшего в штрафной Вербича, а тот грудью Цыганкова (Щесны блестяще спас). Такая игра оставляла немалую надежду на второй тайм. Его киевляне также начали активно, владели мячом. Жерсон старался уже на правом фланге. Заброс с фланга/удар Щесны еле вытащил. Гол казался близким.

Гол в итоге состоялся. Только не в те ворота. И не один. "Ювентус" после затягивания игры в дебюте тайма всё же решил отвечать. Разреженный центр поля атакующего соперника помогал ему. Удар Роналду издали отбил Бущан. А Кьеза вновь легко промчался, прострелил, в стыке отчаянно прыгавшего Бущана и Мораты (фола не было) мяч отскочил к Роналду, и Криштиану с метра забил свой десятый мяч в сезоне во всех турнирах. На своей 617-ой игровой минуте. Федерико вскоре выдал ещё один ассист, на уже совершенно свободного Морату. После чего на поле уже ничего особенного не происходило.

Итак, что же мы увидели сегодня от "Динамо"? Полностью проигранные тактически первые полчаса, неготовность к фланговой игре соперника, изначально опасного лишь с флангов. Затем очень удачные 23-25 минут, беспокоившие "Ювентус". Хорошая работа Жерсона, никак не безнадёжный центр поля и Вербич на острие атаки. Второй пропущенный, за который, учитывая события на поле в те минуты, не стыдно. И третий, за который как раз очень стыдно. Пропущенный сразу после второго и очень легко. Неспособность справиться с Кьезой, победившим "Динамо" почти в одиночку и в Киеве.

Разочарование присутствует, поскольку "Ювентус" заставили страдать гораздо меньше, чем он обычно страдает. Поскольку "Динамо" даже в наконец-то полном составе по уровню сильно отстаёт даже от туринцев в таком состоянии. С другой стороны, всего через год после "Лугано" требовать побед над чемпионом Италии слишком самонадеянно. Требовать будем на следующей неделе. В финале против "Ференцвароша".

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Лига Чемпионов УЕФА Федерико Кьеза
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Комментарии (71)
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unnamed (Cape May)
03.12.2020 в 00:39
Проблема в том, что в Динамо нет настоящего лидера на поле «с яйцами», который бы повел остальных за собой. Есть игроки хорошего уровня (Цыган, Вербич, Пена, Жерсон) - но они не «вожаки стаи».А еще огромная проблема - отсутствие опорного хава высокой квалификации. После ухода Велозу годного опорникв в ДК так и не было.
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0
0
unnamed (Cape May)
03.12.2020 в 00:38
Все-таки мне кажется, что второй гол был забит не по правилам. Мората был «вне-игры» в момент передачи. Во время трансляции графику с линией по последнему защитнику и нападающему не показали. Хотя обычно показывают.
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+1
0
unnamed (Cape May)
03.12.2020 в 00:36
Арбитры VAR сегодня решили с графикой не замарачиваться. Те еще клоуны. То миллиметры считают - то 20 секунд смотрят и «играем дальше».
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+2
0
absurdlight (Kiev)
03.12.2020 в 00:34
Шепелев - это просто пугало на поле, но которое ещё может шевелиться. Да! Со стороны можно сказать, что он «старается», но проигрывает почти все единоборства. Зачем нужен такой полузащитник?
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:39
сдулся давно. а такие надежды подавал.
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0
0
unnamed (Cape May)
03.12.2020 в 00:32
В этом сезоне ЛЧ Динамо пропустило: два от Юве, два от Барсы, два(!) от Ференца, четыре от Барсы и еще три от Юве. Всего 13(!!!) мячей в пяти матчах (почти пяти). 2.6 мяча за игру (так как 2.6 в футболе не забивают, то округляем до трех). С такой игрой в обороне в еврокубках делать нечего. Но совсем злит то, что, пропустив второй мяч, команда бросила играть. СОВСЕМ! На это все больно смотреть.
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+1
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
03.12.2020 в 00:28
Как можем, так и играем
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+2
0
Comment06 (Украина)
03.12.2020 в 00:27
Немотивированный, но квалифицированный Ювентус в тренировочном режиме отгрузил мотивированному, но не мастеровитому Динамо три безответных гола. Мог и больше. Киевляне проиграли не позорно и хотя бы на гол тоже наиграли (туринцы позволяли- но техники не хватило). Роналду записал халявный гол, Попов и Луческу, через Пирло получили заветные футболки. Все, кроме украинских болельщиков, остались довольны. Ну, а оценку сезона для Динамо поставит Ребров и Ференцварош.
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+3
-2
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Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 00:25
Как бы не обречены были, но этого очень мало! Надо уметь реализовать полумоменты в таких матчах, а не пороть нормальные, может тогда и подкинули бы нервов сопернику?! Бущан стремный! Миколенко - норм. Все.
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0
-1
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:17
По сути сегодня только Шапаренко что-то интересное делал на поле, местами Вербич... остальные, к сожалению, слабенько. И задается вопрос.. И кого Суркис по такой игре сможет продать? Раньше молодежь хотя бы что-то показывала. Тот же Ярмоленко, Хачериди выделялись.. а сейчас как-то серо..
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+2
-3
DK с 6 лет (Киев)
03.12.2020 в 00:13
Ювентус - ДЮСШ 3:0, а чего ждали? Сыграли очень даже прилично. Но где то Динамо, которого не зря боядась Бавария? Сурок выращивает свлих на продажу, даже не покупает, как Ахмет, а своих.
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+1
-6
FC Energy (Новая Каховка)
03.12.2020 в 00:17
Так а где продажи? Продажи - это отдать Мыколенко, Циганкова, Супрягу, пока есть спрос, но он маринует. Ярмоленко сварился, Милевский. Кто купит игрока из команды, с 1 очком в ЛЧ?
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+7
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
03.12.2020 в 00:12
Це що за динамо, для якого гра з галімим ференцварошем, як фінал! Це такий тренер має бути в динамо? Лобановський прагнув і вів команду до справжніх фіналів. А цей циган прагне, дай бог, лузерів перемагати. Ганьба і таким президентам клубу і таким горе-тренерам.
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+3
-6
DK с 6 лет (Киев)
03.12.2020 в 00:16
Да у тренера что есть с тем и вышел.
Ответить
+2
-1
Мольфар (Закарпаття)
03.12.2020 в 00:11
Замикалду свій забив таки з офсайду. Неймовірний футболіст. Зірка, хулі...
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+3
-2
Пришта Литин (Киев)
03.12.2020 в 00:09
В Києві з мадярами мене влаштує перемога киян з любим рахунком. Звісно Сєрьожа Рєбров з цим не погодиться.
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+4
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2020 в 00:10
Будуть грати на 0-0 і пропустять на 90+...(
Ответить
+4
-5
Пришта Литин (Киев)
03.12.2020 в 00:16
Якщо мадярів накрутять про програш киянам у фіналі кубка Кубків у 1975 р.)
+2
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2020 в 00:08
Фраппар не порівняити з заляканою чи то ангажованою Катериною М. Більш-менш нормально відсудила. Хіба пенальті на Вербичі 50 на 50.
Ответить
+4
-6
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:15
А гол з офсайду норм?
Ответить
+2
-5
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:38
Странно... А почему орбитры ВАР никогда с тобой не советуются ? Ты ж самый беспристрастный болельщик Динамо ! Да, что там... Я б тебя судьёй на каждый матч Динамо ставил. Динамо б стало самым образцовым клюбом мира ! Ни офсайдов, ни удалений... Да то там удаления... Жёлтые - по праздникам. В качестве поощрения. Да и боковых судей с ВАРом не надо было бы... Во житуха бы у Динамо началась бы !!! Куда там Суркису с шубами !
0
0
V.Dem (Kyiv)
03.12.2020 в 00:07
Яким би палким вболівальником Динамо я не був, але варто визнати, що ця слабка і боязлива команда не для Ліги Чемпіонів. Хоча і мимо Ліги Європи є шанс проскочити. Прикро, що пройде ще рік і те ж саме можна буде сказати про команду в грудні наступного року.
Ответить
+4
-2
football oracul (Черновцы)
03.12.2020 в 00:11
И, к большому сожалению всех болельщиков Динамо, так происходит уже с года в год....
Ответить
+3
-3
V.Dem (Kyiv)
03.12.2020 в 00:27
Але ж комусь постійні програші подобаються, якщо тихо ставлять мінуси.
+2
0
vlapa (Киев)
03.12.2020 в 00:27
Не дивлячись що Динамо ні гри, ні набраних очків, в порівнянні з Шахтарем, ближче до виходу в плей офф. Так що будемо дивитись як буде.
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0
-1
V.Dem (Kyiv)
03.12.2020 в 00:34
Ніколи не вболіваю за кротів, але у них є шанси навіть на весняну ЛЧ. Ми дома постійно граємо погано, тому з угорцями не факт, що переможемо. Навіть, якщо поталанить, то весною навряд чи ця команда на щось буде здатна. Більш того, здається, що і Луческу вже гальмує як тренер.
0
0
Golfik25 (Киев)
03.12.2020 в 00:04
Судья топовый. Пеналь не поставила в ворота Юве, второй гол с оффсайда. Смысл играть при таком судействе. По игре, играли нормально, опять реализация хрень, хотя могли забить 100%. Ждём игру с ференцварошой.
Ответить
+6
-2
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:07
Пеналь там вроде и был, а вроде и не было. Вербич не умеет отыгрывать такие эпизоды. Надо было раньше падать, а не самому
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+4
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:16
Была бы такая ситуация у других ворот, был пеналь 150%
+6
-2
Golfik25 (Киев)
03.12.2020 в 00:41
Поверь, упал бы великий Роналдо, пеналь бы поставили ещё бы и красную дали всем, кто не согласен. Есть ВАР, при чем тут как он падал? Эта шкурка даже повтор не смотрела.
0
0
NikosFutboloidos (Chop)
03.12.2020 в 00:14
Її мета автограф Роналду, заслужила ж.
Ответить
+3
-2
avatar
ymscik (Херсон)
03.12.2020 в 00:18
Где справедливость? Если бы эпизод с пеналем был в другие ворота, то эта мадам дала бы 100%, в смысле пенальти!
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+5
-2
avatar
ПетроФ (Луцьк)
03.12.2020 в 00:03
севілья влетіла вдома челсі 0:4 газпром програв Брюге 0:3, так що київські 0:3 цілком вписуються)_)_
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+1
-4
George_D (Харьков)
03.12.2020 в 00:06
Ну так и Ребров дома влетел Барсе 0:3.
Ответить
+4
0
avatar
ПетроФ (Луцьк)
03.12.2020 в 00:07
там взагалі шансів не було
+2
-1
ZSTV1223 (Черкаси)
03.12.2020 в 00:02
Головна ціль матчу: обмінятись футболками після матчу, а дехто і в перерві, взяти автограф або зробити фотку з Роналду. Футболу майже не було.
Ответить
+8
-5
George_D (Харьков)
03.12.2020 в 00:08
Что вы смотрели? Как раз футбол был, и хороший, быстрый. Камень в огород динамо можно кинуть только за реализацию. Цыганков запорол два 120% шанса в первом матче с Барсой. "Отличился" он и сегодня. Как такое не забивать????
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+3
-3
ZSTV1223 (Черкаси)
03.12.2020 в 00:15
Ювентус ще міг 2-3 забити, але видно було що не на повних швидкостях Ювентус був, грали по рахунку, без надзусиль.
+2
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:01
Не хочется, но не понимаю зачем так откровенно помогать сильным командам. Пенальти нет, ЖК Забарному левая, 2-ой гол из офсайда.... Проклятие монзуль, что ли.
Ответить
+5
-4
George_D (Харьков)
03.12.2020 в 00:10
Ну там же не француженка решала по поводу второго гола. Там разбирался ВАР, и именно судьи ВАР засчитали гол. Кто там был на ВАР?
Ответить
+1
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:17
Она могла ведь пойти и посмотреть.
+3
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:29
Ну, Монзуль ходила смотреть... Напомнить, что ты о ней говорил ? Ты определись. Смотреть или не смотреть...
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:32
oleg.mудило.3972 (Харьков), монзуль смотрела - но НЕ видела офсайда, а эта не смотрела. Ты как всегда придурок.
0
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:34
oleg.mудило.3972 (Харьков), и так всем известно что ты петух и лошара, так ты еще себя и полным придурком выставляешь. oleg.mудило.3972 (Харьков) - питар горловой и шмара дешевая. Брысь на йух, сцыкота.
0
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:39
DynamoKiyv (Київ), ушлёпок ! Ты определился ? Надо ходить смотреть или нет ? А если б и эта офсайда не увидела после пересмотра ? Что б ты вонял ?
0
0
Русланбай (Рівне)
03.12.2020 в 00:01
Одним словом - виходимо в ЛЧ щоб Суркіс заробив купу мільйонів євро. Задоволення від такого небагато. Побачимо як Суркіс цими мільцонами в міжсезонні розпорядиться. Якщо знову понабирать нікому не потрібних вільних агентів , то ну нах !!! Ліпше в ЛЄ грати , там хоч якийчсь азарт буде.
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+4
-7
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:05
Ну не совсем так. Пару матчей Динамо выдало неплохих в ЛЧ. Против той же Барсы. Но да... как-то все безвольно в целом. Нет того азарта, который был ранее, когда Динамо 5 лет назад выходило из группы.
Ответить
+2
-3
George_D (Харьков)
03.12.2020 в 00:10
А где еще можно футболку Месси или Роналду заполучить, как не в ЛЧ? Смешные вы люди :)
Ответить
+3
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:01
ДК спасибо. Надежд было мало, после получаса игры проснулись и заиграли. Не хватало Буяльского - и отдать может, и забежать куда надо.
Ответить
+3
-5
LAZ E183 (Рига)
02.12.2020 в 23:59
Класу гравців киян не вистачає, щоб грати на такому рівні. Все, на жаль, зрозуміло. Успіхів у подальшому.
Ответить
+5
-3
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
02.12.2020 в 23:57
Як французькою буде Монзуль? МонзУль! Чому саме Динамо "таланить" на тих монзулей?
Ответить
+3
-7
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.12.2020 в 23:58
х його знає
Ответить
+2
-5
football oracul (Черновцы)
03.12.2020 в 00:05
А при чём здесь судья? Дело не в ней, а в уровне команд
Ответить
+5
-3
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:05
Динамо по игре ничего не светило в этом матче, даже без вины судьи..
Ответить
+3
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:19
1. Пенальти. 2. Забивай Цыганков и 1-2, играем по счету. Все могло быть. Ясное дело что надежд было мало, и Юве мог включится. Но все же: пенальти нет, 2-ой гол из офсайда.
+1
-2
Dimka26 (Чернигов)
03.12.2020 в 00:24
а еще забивай Шапаренко. выручай Бущан. не лажай защита. и Динамо бы победило.. Но это все эпизоды, которые взять в кучу... А если взять игру 90 минутную.. Все было блекло...
+1
0
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:28
Не знаю я почему ты судишь, но играли норм, атаки были и на те, и на другие ворота. Все равно при 1-1 могли и забить еще, так в футболе бывает очень часто.
0
-1
George_D (Харьков)
03.12.2020 в 00:12
Забей Цыганков, было бы 1:1, и дальше все могло быть. Но кто ж доктор Цыганкову? Монзуль?
Ответить
+1
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:26
Так его Ахметов тоже купил...
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:28
oleg.mудило.3972 (Харьков), а про твоих родителей я так говорили, не потому что не воспитанный, я думал тебя "зацепить", думал у тебя хоть капля мужского духа есть, оказалось ничего у тебя нет, оказалось что ты дешевая трусливая шмара, слова которой НИЧЕГО не стоят. Ты шмара, которая не может ни за себя постоять, не постоять за честь своих предков, поэтому мои слова касательно них оказались просто правдой. Желаю тебе oleg.mудило.3972 (Харьков), йухов в рот потолще да подлинней, что бы глубоко и на всю ширину твоего поганого рта, что бы ты рыгал, но не смог отрыгнуть и все глотал.
0
-1
football oracul (Черновцы)
02.12.2020 в 23:57
Сказать нечего. Счёт на табло. Удачи Динамо в игре с Ференцварошем.
Ответить
+6
0
Мольфар (Закарпаття)
02.12.2020 в 23:57
Гідно програли!
Ответить
+5
-2
avatar
Siren05 (Мариуполь)
02.12.2020 в 23:57
Сенсации не произошло, к сожалению. Но тотального преимущества у Юве я не видел. Как всегда решает класс игроков и реализация моментов...
Ответить
+5
-3
avatar
DynamoKiyv (Київ)
02.12.2020 в 23:58
+ баба со свистком
Ответить
+3
-11
oleg.m.3972 (Харьков)
03.12.2020 в 00:25
Ну, кто бы сомневался...
+1
-1
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:35
oleg.mудило.3972 (Харьков), брысь на йух, сцыкота заднеприводная.
0
-2
avatar
DynamoKiyv (Київ)
03.12.2020 в 00:36
oleg.mудило.3972 (Харьков), конченная тупая лошара в рот берущая
0
-1
Камонплей
03.12.2020 в 00:07
а тренер решает что-то или только фишечки на тренировке переставляет? шахта на классе дважды мадрид обыгрывала? или брюгге тот же результат на классе дает, зальцбург?
Ответить
+1
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2020 в 00:08
Брюгге однозначно на класі...
+2
-2
Камонплей
03.12.2020 в 00:13
та я не тільки про сьогоднішнє витирання ніг блакитними ганчірками (хоча склад в них все одно значно дешевше і менш досвідчений), а взагалі про груповий етап. вони дуже впевнено і розумно грають. навіть на 1/8 ще мають шанси
+2
-1
George_D (Харьков)
03.12.2020 в 00:14
Шахта на классе влетела 0:10 середняку Бундеслиги. Глядя на последние игры Шахтера, я бы сказал, что оба матча у Реала выиграл ... Зидан :)
+1
-4


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