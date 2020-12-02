ЛЧ. Ювентус - Динамо 3:0. Финал - на следующей неделе

Лига Чемпионов. Группа G. Пятый тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Динамо" 3:0

Голы: Кьеза 21, Криштиану Роналду 57, Мората 66

"Ювентус": Щесны, Демираль (Драгушин 69), Де Лихт, Бонуччи (Данило 62), Алекс Сандро, Бентанкур (Артур 76), МакКенни, Кьеза (Кулушевски 76), Рэмзи (Бернардески 62), Мората, Криштиану Роналду

"Динамо": Бущан, Кендзёра, Попов, Забарный, Миколенко (Караваев 84), Сидорчук, Шепелев (Гармаш 74), Шапаренко, Цыганков (Леднев 90), Вербич (Супряга 73), Жерсон Родригес (Де Пена 73)

Предупреждения: Бентанкур 10 - Забарный 27, Шапаренко 81

Главный арбитр: Стефани Фраппар (Франция)

Главным вопросом сегодня был мотивационный. "Ювентус" ныне уязвим, Андреа Пирло не справляется, против него не боятся играть, добывают очки. "Ференцварош" в Турине чуть не добыл и уж точно показал, как играть. Проблемой виделось отношение "Динамо" к матчу. Виталий Миколенко отрицал его важность, Мирча Луческу говорил о будущем "финале" против "Ференцвароша". А Пирло желал снизить давление зрелищем, Криштиану Роналду, специально и со скандалом пропустивший последний матч лиги, искал 750-й гол в карьере. Но мотивацию в итоге "Динамо" проявило. Не хватило класса и характера.

Луческу удивил с выходом Родригеса, а не Де Пены, на левом фланге. Скорее всего, он рассчитывал на напор, наглость Жерсона против нацеленного на атаку латераля Кьезы. Впрочем, Кьеза из-за этого не беспокоился. Он сразу же заиграл активно, пробил издали с рикошетом. Пробил и Роналду после потери Шапаренко. Также неточно. "Юве" в целом действовал умно. Вроде бы спокойно разыгрывал на своей половине поля, то же позволял сопернику, прессингуя вяло. И вдруг - заброс на Кьезу и переключение передачи. Да ещё и после подач угловых Бущану пришлось тащить удар головой МакКенни и попытку Мораты.

Так что на гол хозяева наиграли. Лично Кьеза наиграл. Самый низкий игрок на поле отлично подрезал головой после паса Мораты на фланге и навеса Сандро. Очень близок был "Ювентус" и ко второму. После первого он как раз усилил прессинг, ввергал соперника в панику, на 31-ой минуте Сандро прошёл двоих, и Роналду сотряс перекладину. Лишь после этого гости начали входить в игру. Благодаря Шапаренко, начавшему смещаться ближе к Сидорчуку и нашедшему немало мячей. И Родригесу. Жерсон, как и ожидал Луческу, начал нагнетать, пытался и проходить, и прикрывать корпусом, и пасовать, и бить.

Концовку первого тайма "Динамо" реально провело мощно. Даже в итоге почти сравнялось по владению мячом. Вербич заработал пенальти, ведь Бонуччи явно держал его. Однако упал слишком поздно, и Стефани Фраппар - первая женщина-главный арбитр в матче Лиги Чемпионов - промолчала. Жерсон забросил на Кендзёру, нашедшего в штрафной Вербича, а тот грудью Цыганкова (Щесны блестяще спас). Такая игра оставляла немалую надежду на второй тайм. Его киевляне также начали активно, владели мячом. Жерсон старался уже на правом фланге. Заброс с фланга/удар Щесны еле вытащил. Гол казался близким.

Гол в итоге состоялся. Только не в те ворота. И не один. "Ювентус" после затягивания игры в дебюте тайма всё же решил отвечать. Разреженный центр поля атакующего соперника помогал ему. Удар Роналду издали отбил Бущан. А Кьеза вновь легко промчался, прострелил, в стыке отчаянно прыгавшего Бущана и Мораты (фола не было) мяч отскочил к Роналду, и Криштиану с метра забил свой десятый мяч в сезоне во всех турнирах. На своей 617-ой игровой минуте. Федерико вскоре выдал ещё один ассист, на уже совершенно свободного Морату. После чего на поле уже ничего особенного не происходило.

Итак, что же мы увидели сегодня от "Динамо"? Полностью проигранные тактически первые полчаса, неготовность к фланговой игре соперника, изначально опасного лишь с флангов. Затем очень удачные 23-25 минут, беспокоившие "Ювентус". Хорошая работа Жерсона, никак не безнадёжный центр поля и Вербич на острие атаки. Второй пропущенный, за который, учитывая события на поле в те минуты, не стыдно. И третий, за который как раз очень стыдно. Пропущенный сразу после второго и очень легко. Неспособность справиться с Кьезой, победившим "Динамо" почти в одиночку и в Киеве.

Разочарование присутствует, поскольку "Ювентус" заставили страдать гораздо меньше, чем он обычно страдает. Поскольку "Динамо" даже в наконец-то полном составе по уровню сильно отстаёт даже от туринцев в таком состоянии. С другой стороны, всего через год после "Лугано" требовать побед над чемпионом Италии слишком самонадеянно. Требовать будем на следующей неделе. В финале против "Ференцвароша".