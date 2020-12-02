ЛЧ. Брюгге – Зенит 3:0. Бельгийцы уверенно громят Ракицкого и Ко, продолжая борьбу за плей-офф

Лига Чемпионов, групповой этап

Квартет F, 5-й тур

"Брюгге" – "Зенит" 3:0

Голы: де Кетеларе (33), Ванакен (58, пен), Ланг (73)

"Брюгге": Миньоле – Рикка, Мехеле, Коссуну, Мата – Альварес – Бонавентуре, Вормер (Схрейверс, 88), Ванакен (Соболь, 87) – Ланг (Окереке, 88), де Кетеларе

"Зенит": Кержаков – Сантос, Ракицкий (Круговой, 46), Прохин, Сутормин – Барриос, Ерохин (Мостовой, 46) , Кузяев (Мусаев, 65) – Дриусси (Оздоев, 46), Азмун, Малком (Шамкин, 75)

"Брюгге" повторно переиграл "Зенит" в групповом этапе Лиги Чемпионов. Разгром начал вундеркинд "черно-синих" Шарль де Кетеларе, который отличался и в игре команд в первом круге. Впоследствии 19-летний форвард заработал ещё и пенальти, что позволило опытному Хансу Ванакену забить второй гол в игре. Точку же поставил Ноа Ланг за 15 минут до конца встречи, довершив капитуляцию гостей.

"Брюгге" не стеснялся отдавать мяч "Зениту" в первый час игры, однако благодаря высокой линии обороны "черно-синие" лишали питерцев пространства в центре поля, а также все время были готовы выбежать в острую контратаку. Лидеры РПЛ привыкли к вскрытию глубоких автобусов в своем чемпионате, но совсем не были готовы к тому, что соперник не стал садиться плотным блоком у своих ворот.

В итоге "сине-бело-голубые" без конца катали мяч в средине поля и нанесли всего 4 удара по воротам за матч, ни разу не попав в створ. Бельгийцы же выбегали в быстрые атаки, что всё время заставало врасплох Ракицкого и его партнёров по обороне. Украинца даже заменили в перерыве, но это никак не помогло его команде. Обрезка юного Прохина и глупый фол Кузяева в своей штрафной подарили два первых гола "Брюгге", однако индивидуальные ошибки были следствием плохо слаженной командной игры, поэтому нельзя перекладывать на них всю вину.

Таким образом бельгийский клуб не только гарантировал себе третью строчку, а вместе с ним и выход в Лигу Европы. Подопечные Филиппа Клемана также сохранили шансы на попадание в плей-офф Лиги Чемпионов благодаря ничьей "Лацио" в параллельной встрече с "Боруссией" (1:1). Если "Брюгге" удастся совершить подвиг в финальном туре и увезти победу из Рима, то именно им достанется второй билет в следующий раунд турнира.