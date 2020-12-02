ЛЧ. Манчестер Юнайтед - ПСЖ 1:3. Фред подвел, Неймар порешал

Перед игрой на "Олд Траффорд" турнирное положение не оставляло "ПСЖ" выбора. Надо было бежать вперед и добывать победу. Так он по итогу и сделал, хотя вышло все предельно драматично.

Неймар забил мяч уже на старте - де Хеа в стиле молодого Куртуа не закрыл ближний угол. Какое-то время вообще казалось, что "ПСЖ" не замечает соперника, но это был обман зрения. "МЮ" просто медленнее входил в игру. Когда же он это сделал, преимущество Парижа моментально испарилось. Гол Рашфорда был забит при уже равном футболе. Надо сказать, повезло в том эпизоде Маркусу сильно - по сути, все за него сделал рикошет от ноги Данилу Перейры.

Также по первому тайму обязательно надо похвалить арбитра Даниэле Орсато. То, как он отреагировал на картинное падение Паредеса - хороший урок и нашим судьям тоже. Люди в черном, не спешите давать красные за ерунду!

Сразу после перерыва "ПСЖ" снова побежал вперед, но уже не так яростно и контратаки "МЮ" смотрелись куда острее. Если выбирать одного виновника поражения, то сегодня для "Дьяволов" им стал Марсьяль. Ладно, Кавани - он эстетски перебрасывал мяч через де Хеа метров с 30 и попал в перекладину. Но Антони бил с линии вратарского по пустой цели - и бахнул на пару метров выше перекладины. И это форвард топ-класса?

Конечно, за это должна была наступить расплата. Маркиньос с первой попытки головой пробил в перекладину, а вот уже со второй с метра проткнул мяча мимо вратаря, выведя своих вперед.

Когда же вторую желтую заработал Фред, все стало еще понятнее. Хотя, к чести англичан, действовали они в меньшинстве так, словно составы были равными. Даже шанс имели, но Погба издали пробил чуточку выше, а потом Неймар в контратаке снял все вопросы.

После этого матча ситуация в группе закрутилась до невозможности. Сразу у трех команд - "МЮ", "ПСЖ" и "Лейпцига" по 9 очков, так что все решит последний тур. Французы здесь фавориты - им играть против немотивированного "Башакшехира". А вот англичан и немцев ждет один из самых жарких матчей этой ЛЧ.

ЛЧ, 5-й тур. Манчестер. "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" - "ПСЖ" - 1:3

Голы: Рашфорд, 32 - Неймар, 6, 90+1, Маркиньос, 69

"МЮ": де Хеа - Уан-Биссака (Игало, 90), Линделеф, Магуйр, Теллес - Мактоминей, Фред - Рашфорд (Погба, 74), Бруну Фернандеш, Марсьяль (Гринвуд, 79) - Кавани (ван де Бек, 79)

"ПСЖ": Навас - Флоренци (Керер, 78), Маркиньос, Кимпембе, Дьялло (Гуйе, 90) - Паредес (Эррера, 65), Данилу Перейра, Верратти (Рафинья, 78) - Мбаппе, Кин (Баккер, 65), Неймар

Предупреждения: Фред, 23 - Паредес, 38, Верратти, 59

Удаление: Фред, 70