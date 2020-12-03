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Бущан: Хочется выигрывать, но нужно реально смотреть на вещи

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Финал для Динамо будет через неделю

Бущан: Хочется выигрывать, но нужно реально смотреть на вещи
Новина українською

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан в эфире канала "Футбол" прокомментировал поражение от "Ювентуса" (0:3) в матче 5-го тура Лиги чемпионов.

"Раз "Юве" использовал свои моменты, значит, счет закономерен. Нужно было играть до последней минуты. Получилось так, что у соперника есть полумоменты и он их за счет своего класса использует. Для нас это урок. Такие команды... Понятно, это все опыт, но нужно тоже забивать. Не опускаем голову. Все решится с "Ференцварошем".

У нас были какие-то индивидуальные ошибки, а большие команды это используют. Результат не такой, как мы хотели, но я уверен, что мы в отличной форме и хорошо подойдем к матчу с "Ференцварошем". Хочется выигрывать, но нужно реально смотреть на вещи. В "Юве" и "Барсе" лучшие футболисты мира. Наша задача - побеждать в каждой игре и быть в чемпионате на первой строчке", - сказал Бущан.

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В статье: Ювентус (Турин) Георгий Бущан Динамо (Киев)
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Источник:
Динамомания

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