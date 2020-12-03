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Испанцам не до Жиру. Севилья - Челси 0:4. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Севилья - Челси ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Испанцам не до Жиру. Севилья - Челси 0:4. Обзор матча и видео голов
UA-Футбол
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"Севилья" и "Челси" заблаговременно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но в очном поединке должны были выяснить обладателя первого места турнирной таблицы. Несмотря на то, что дома играла "Севилья", хозяевами на поле были футболисты "Челси". А руководил парадом Оливье Жиру. Французский нападающий забил четыре гола на любой вкус – идеальный матч от нападающего.

"Челси" – первый, "Севилья" – вторая. Смотрите видеообзор матча "Севилья" - "Челси".

Лига чемпионов, 5-й тур, группа E.
"Севилья" – "Челси" 0:4
Голы: Жиру (8; 54; 74; 83, с пенальти)

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В статье: Оливье Жиру Лига чемпионов Челси (Лондон) Севилья (Испания)
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Комментарии (1)
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att119 (Луцьк)
03.12.2020 в 01:59
Вже якось і за шахтар не так соромно
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