Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Испанцам не до Жиру. Севилья - Челси 0:4. Обзор матча и видео голов
Севилья - Челси ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 02.12.2020 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
"Севилья" и "Челси" заблаговременно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но в очном поединке должны были выяснить обладателя первого места турнирной таблицы. Несмотря на то, что дома играла "Севилья", хозяевами на поле были футболисты "Челси". А руководил парадом Оливье Жиру. Французский нападающий забил четыре гола на любой вкус – идеальный матч от нападающего.
"Челси" – первый, "Севилья" – вторая. Смотрите видеообзор матча "Севилья" - "Челси".
Лига чемпионов, 5-й тур, группа E.
"Севилья" – "Челси" 0:4
Голы: Жиру (8; 54; 74; 83, с пенальти)
Популярное сейчас
- Ювентус – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча Лиги чемпионов
- Кочергин зимой уйдет из Зари, но не в Динамо - источник
- Кубок Украины. Верес справедливо выбивает Мариуполь
- Шахтер – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- Сергей Ребров подарил сыну футболку Криштиану Роналду с автографом. ФОТО