Испанцам не до Жиру. Севилья - Челси 0:4. Обзор матча и видео голов

"Севилья" и "Челси" заблаговременно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, но в очном поединке должны были выяснить обладателя первого места турнирной таблицы. Несмотря на то, что дома играла "Севилья", хозяевами на поле были футболисты "Челси". А руководил парадом Оливье Жиру. Французский нападающий забил четыре гола на любой вкус – идеальный матч от нападающего.

"Челси" – первый, "Севилья" – вторая. Смотрите видеообзор матча "Севилья" - "Челси".