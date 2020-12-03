Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Караваев объяснил, что сломало игру Динамо в матче с Ювентусом
Пропустили три безответных гола
Фланговый защитник "
Сам Александр вышел на замену во втором тайме на 84 минуте вместо Миколенко.
В первом тайме игра нам давалась и многое получалось. Правда, соперник тоже имел свои моменты.
Мы выходили на второй тайм очень уверенно. "Ювентус" давал играть, и мы контролировали ситуацию: создавали моменты, выходили из-под прессинга.
Но быстрый гол все поломал. Нам было трудно включиться, хотя мы не подстраивались под игру соперника. Конечно, это досадный результат, - цитирует Александра сайт УЕФА.
Популярное сейчас
- Ювентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
- Их все больше. Девять клубов обеспечили себе место в 1/8 финала ЛЧ
- Кочергин зимой уйдет из Зари, но не в Динамо - источник
- Остались шансы и на первое место, и на четвертое. Расклады в группе Шахтера после пятого тура
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО