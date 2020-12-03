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Караваев объяснил, что сломало игру Динамо в матче с Ювентусом

Лига Чемпионов
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Пропустили три безответных гола

Караваев объяснил, что сломало игру Динамо в матче с Ювентусом
Новина українською

Фланговый защитник "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев подытожил поражение киевлян от "Ювентуса" 0:3 в 5 туре группового этапа Лиги чемпионов.

Сам Александр вышел на замену во втором тайме на 84 минуте вместо Миколенко.

В первом тайме игра нам давалась и многое получалось. Правда, соперник тоже имел свои моменты.

Мы выходили на второй тайм очень уверенно. "Ювентус" давал играть, и мы контролировали ситуацию: создавали моменты, выходили из-под прессинга.

Но быстрый гол все поломал. Нам было трудно включиться, хотя мы не подстраивались под игру соперника. Конечно, это досадный результат, - цитирует Александра сайт УЕФА.

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В статье: Александр Караваев Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев)
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