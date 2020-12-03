Бонуччи: За исключением момента, когда Динамо едва не сравняло счет, мы провели неплохой матч

Капитан и центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после победы над киевским " Динамо " 3:0 отметил, что в этом матче его команда хотела победить, чтобы укрепить свое турнирное положение.

За последнюю четверть первого тайма мы немного сели в защиту, но кроме момента, когда соперник едва не сравнял счет, мы провели неплохой матч.

Чтобы закончить выступления в группе на первом месте, нам придется забить три гола в Барселоне. И это не просто. Но мы едем туда, чтобы провести хорошую игру и дальше развиваться.

Минимальной нашей задачей первой части сезона в Лиге чемпионов было пройти групповой этап. И мы это сделали. Мы на правильном пути.

750 голов Роналду? Мы отмечаем его рекорды почти в каждом матче. И мы только рады быть частью его удивительной футбольной карьеры, - сказал центрбэк пресс-службе Ювентуса.