  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Бонуччи: За исключением момента, когда Динамо едва не сравняло счет, мы провели неплохой матч
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бонуччи: За исключением момента, когда Динамо едва не сравняло счет, мы провели неплохой матч

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Немного испугались

Бонуччи: За исключением момента, когда Динамо едва не сравняло счет, мы провели неплохой матч
Новина українською

Капитан и центральный защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи после победы над киевским "Динамо" 3:0 отметил, что в этом матче его команда хотела победить, чтобы укрепить свое турнирное положение.

За последнюю четверть первого тайма мы немного сели в защиту, но кроме момента, когда соперник едва не сравнял счет, мы провели неплохой матч.

Чтобы закончить выступления в группе на первом месте, нам придется забить три гола в Барселоне. И это не просто. Но мы едем туда, чтобы провести хорошую игру и дальше развиваться.

Минимальной нашей задачей первой части сезона в Лиге чемпионов было пройти групповой этап. И мы это сделали. Мы на правильном пути.

750 голов Роналду? Мы отмечаем его рекорды почти в каждом матче. И мы только рады быть частью его удивительной футбольной карьеры, - сказал центрбэк пресс-службе Ювентуса.

Читайте такжеЮвентус – Динамо 3:0. Видео голов и обзор матча
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...