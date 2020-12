"Спасибо партнерам, тренерам и верным оппонентам". Роналду поблагодарил за 750-й гол

Вчера, 2 декабря, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в ворота киевского "Динамо" (3:0). Как мы уже сообщали, он стал для него 750-м в профессиональной карьере футболиста. Португалец поблагодарил общественность в своих социальных сетях:

???????????? goals, ???????????? happy moments, ???????????? smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh