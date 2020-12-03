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"Спасибо партнерам, тренерам и верным оппонентам". Роналду поблагодарил за 750-й гол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Криштиану on fire

"Спасибо партнерам, тренерам и верным оппонентам". Роналду поблагодарил за 750-й гол
Новина українською

Вчера, 2 декабря, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в ворота киевского "Динамо" (3:0). Как мы уже сообщали, он стал для него 750-м в профессиональной карьере футболиста. Португалец поблагодарил общественность в своих социальных сетях:

"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого удивительного числа, спасибо всем моим верным оппонентам, которые заставляли меня работать усерднее и усерднее каждый день".

Помимо Криштиану Роналду в Киеве забивали Федерико Кьеза и Альваро Мората.

Читайте такжеВ ворота Бущана. Роналду забил 750-й гол в клубной карьере

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Комментарии (8)
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Skin Bastard (Кривой Рог)
03.12.2020 в 11:32
Смущает словосочетание "loyal opponents". Такое бывает?!
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
03.12.2020 в 10:18
Нужно смело минусовать около 50, а может и больше голов, которые были забиты стареющим пенсионером из офсайдов и несуществующих пенальти. Также, к этой категории относятся и голы, которые были забиты в матчах, в которых кр7 не имел права принимать участие. Например, в одном из матчей весны 2017 года Реал - Севилья, Роналду разозленный тем, что соперник отобрал у него мяч в центре поля, догнал обидчика и наотмашь врезал тому кулаком в голову. По мнению всех исп СМИ - это прямая красная карточка. Но даже не была показана и жёлтая. А, если бы бы португалец получил ж/к, он бы пропускал следующий матч в Виго. И там, в Виго (17.05.2017), кр7 забил дважды. А ведь будь арбитр справедливый, в матче с Севильей, кр7 поимел бы дисквалификацию на следующий матч в Виго. Криштиано Роналду - очень слабый. было бы иначе, ему не понадобилась бы регулярная помощь арбитров.
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-4
бoкаssaLosharik (Город)
03.12.2020 в 10:36
а что там наш нытик пенсионер дедуля аналонский, снова отдых дали старичку)) не может часто ходить)) ох тебя рвет ,ржач полный
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+1
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hardcorepwnz (Украина)
03.12.2020 в 10:45
У Месси голы с пенальти минусовать не забывай, когда статистику его суешь в каждую новость. Например, в ответном матче с Мадридом за Суперкубок Испании 2017, когда Суарес нырнул при выходе 1 на 1 с Навасом.
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hardcorepwnz (Украина)
03.12.2020 в 10:49
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+1
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Algrab (Костопiль)
03.12.2020 в 10:54
Новина про найкращого гравця - КР. У монреальського оленя загорівся пукан...
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0
тутти-10 (Сумська область)
03.12.2020 в 11:06
"Да, да. А ще они называли тебя, земляным червяком..."))). А ще треба згадати про магнітні і пилові бурі на Марсі. Суддя фіксує протокол гри, а з ним і рахунок. Суддя зафіксував гол? Так. Які питання? Видихаємо і обтікаємо рівно). Треба віддати належне, Кріштіану - машина. Будь він гравцем нашої збірної, ми б молилися на нього. А про Ваші слова про суддів.... Так, судді "допомагають" сильнішим. Так завжди було. Передивіться пенальті на Шевченкові у грі з Тунісом на ЧС 06. Завдяки якому ми вийшли з групи. Шева непойми чого звалився і гнівно глянув на суддю. Здається парагваєць якийсь молодий судив. Все! САМ ШЕВА впав, він щойно в Челсі з Мілану перейшов. Ясно що пенальті!!!))) Так що, ми і в 1/4 не вийшли за вашою логікою?))) Видихай бабьор!)
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Acsakal (Kharkov)
03.12.2020 в 10:14
Захист Динамо забув подякувати.
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