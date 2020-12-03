"Спасибо партнерам, тренерам и верным оппонентам". Роналду поблагодарил за 750-й гол

Нужно смело минусовать около 50, а может и больше голов, которые были забиты стареющим пенсионером из офсайдов и несуществующих пенальти. Также, к этой категории относятся и голы, которые были забиты в матчах, в которых кр7 не имел права принимать участие. Например, в одном из матчей весны 2017 года Реал - Севилья, Роналду разозленный тем, что соперник отобрал у него мяч в центре поля, догнал обидчика и наотмашь врезал тому кулаком в голову. По мнению всех исп СМИ - это прямая красная карточка. Но даже не была показана и жёлтая. А, если бы бы португалец получил ж/к, он бы пропускал следующий матч в Виго. И там, в Виго (17.05.2017), кр7 забил дважды. А ведь будь арбитр справедливый, в матче с Севильей, кр7 поимел бы дисквалификацию на следующий матч в Виго. Криштиано Роналду - очень слабый. было бы иначе, ему не понадобилась бы регулярная помощь арбитров.