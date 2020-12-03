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"Спасибо партнерам, тренерам и верным оппонентам". Роналду поблагодарил за 750-й гол
Криштиану on fire
Вчера, 2 декабря, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил гол в ворота киевского "Динамо" (3:0). Как мы уже сообщали, он стал для него 750-м в профессиональной карьере футболиста. Португалец поблагодарил общественность в своих социальных сетях:
"750 голов, 750 счастливых моментов, 750 улыбок на лицах наших болельщиков. Спасибо всем игрокам и тренерам, которые помогли мне достичь этого удивительного числа, спасибо всем моим верным оппонентам, которые заставляли меня работать усерднее и усерднее каждый день".
???????????? goals, ???????????? happy moments, ???????????? smiles in the faces of our supporters. Thank you to all the players and coaches that helped me reach this amazing number, thank you to all my loyal opponents that made me work harder and harder everyday. pic.twitter.com/ZuS4GDOzeh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 2, 2020
Помимо Криштиану Роналду в Киеве забивали Федерико Кьеза и Альваро Мората.
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