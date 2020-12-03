  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Вчера Оливье оформил покер: Лэмпард – о выходе Жиру с первых минут в матче с Лидсом
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вчера Оливье оформил покер: Лэмпард – о выходе Жиру с первых минут в матче с Лидсом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Дважды левой ногой, по одному разу правой и головой

Вчера Оливье оформил покер: Лэмпард – о выходе Жиру с первых минут в матче с Лидсом
Новина українською

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал покер нападающего Оливье Жиру в матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей" (0:4). Цитирует Фрэнка Goal.com.

Читайте такжеЗвездный час Оливье Жиру. Лига чемпионов. Севилья – Челси 0:4

"Оливье сыграл потрясающе. Я рад за него и за команду. Против "Севильи" непросто играть. В первом тайме были эпизоды, когда нам приходилось трудно, но мы справились. На Оливье можно положиться. Это касается не только нас, но и сборной Франции, у него отличная статистика".

"Матч с "Лидсом" в субботу? Посмотрим, но четыре гола в одном матче… Дело не только в его игре, а в том, что когда используешь его сильные качества, то в команде появляется баланс".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Оливье Жиру Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Фрэнк Лэмпард Челси (Лондон) АПЛ Севилья Лидс Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Goal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...