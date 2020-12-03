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Вчера Оливье оформил покер: Лэмпард – о выходе Жиру с первых минут в матче с Лидсом
Дважды левой ногой, по одному разу правой и головой
Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал покер нападающего Оливье Жиру в матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей" (0:4). Цитирует Фрэнка Goal.com.
"Оливье сыграл потрясающе. Я рад за него и за команду. Против "Севильи" непросто играть. В первом тайме были эпизоды, когда нам приходилось трудно, но мы справились. На Оливье можно положиться. Это касается не только нас, но и сборной Франции, у него отличная статистика".
"Матч с "Лидсом" в субботу? Посмотрим, но четыре гола в одном матче… Дело не только в его игре, а в том, что когда используешь его сильные качества, то в команде появляется баланс".
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