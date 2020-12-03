Вчера Оливье оформил покер: Лэмпард – о выходе Жиру с первых минут в матче с Лидсом

Менеджер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал покер нападающего Оливье Жиру в матче Лиги чемпионов с испанской "Севильей" (0:4). Цитирует Фрэнка Goal.com.

"Оливье сыграл потрясающе. Я рад за него и за команду. Против "Севильи" непросто играть. В первом тайме были эпизоды, когда нам приходилось трудно, но мы справились. На Оливье можно положиться. Это касается не только нас, но и сборной Франции, у него отличная статистика".