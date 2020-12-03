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Пирло: Ювентус приедет на Камп Ноу, чтобы победить

Лига Чемпионов
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Уверенный Андреа на связи

Пирло: Ювентус приедет на Камп Ноу, чтобы победить
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Главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло дал короткий комментарий журналистам Sky Sport после победы над киевским "Динамо" (3:0) – представителей СМИ интересовали ожидания итальянца от встречи с "Барселоной" в 6-м туре Лиги чемпионов:

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"Я готов к игре с каталонской "Барселоной", как и мои футболисты. Мы приедем на "Камп Ноу", чтобы победить. Этот матч может изменить наш сезон. В первую очередь мы думаем о дерби с "Торино" в субботу".

Вчера киевское "Динамо" играло выездной матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса". Туринцы повели в счете уже на 21-й минуте, гол забил Кьеза. После перерыва итальянцы провели еще два мяча.

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В статье: Андреа Пирло Ювентус (Турин) Лига чемпионов Барселона Лига Чемпионов УЕФА
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Источник:
Di Marzio

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