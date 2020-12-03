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Мирча Луческу назвал решающим поединок с Ференцварошем
На следующей неделе
Коуч "
В этом матче будет определено, кто весной продолжит борьбу в Лиге Европы, а кто прекратит борьбу за еврокубки.
Все эти игры с сильными соперниками должны были сделать нас сильнее. Мы должны учиться, делать выводы.
Конечно, игра заключительного тура с «Ференцварошем» является решающей. Мы к ней должны очень хорошо подготовиться и выйти в евровесну.
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