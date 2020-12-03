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Мирча Луческу назвал решающим поединок с Ференцварошем

Лига Чемпионов
(2 голосов)

На следующей неделе

Мирча Луческу назвал решающим поединок с Ференцварошем
Новина українською

Коуч "Динамо" Мирча Луческу ответил на вопросы о последнем матче в группе Лиги чемпионов, который его команда проведет дома с венгерским "Ференцварошем" во вторник, 8 декабря (22:00).

В этом матче будет определено, кто весной продолжит борьбу в Лиге Европы, а кто прекратит борьбу за еврокубки.

Все эти игры с сильными соперниками должны были сделать нас сильнее. Мы должны учиться, делать выводы.

Конечно, игра заключительного тура с «Ференцварошем» является решающей. Мы к ней должны очень хорошо подготовиться и выйти в евровесну.

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В статье: Мирча Луческу Лига чемпионов Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
Динамо

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 11:52
И что после игры скажешь, если провалишься?
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0
-1
NikosFutboloidos (Chop)
03.12.2020 в 11:46
Ну вийдуть у весну, і що далі?? Несіяні вилетять у першому ж етапі!
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+1
-2
storm_ua (Николаев)
03.12.2020 в 11:07
Желаю удачи Реброву и его команде в этом *решающем* матче..и да..цыган гоу хом.
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+1
-3


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