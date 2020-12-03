Мирча Луческу назвал решающим поединок с Ференцварошем

Коуч " Динамо " Мирча Луческу ответил на вопросы о последнем матче в группе Лиги чемпионов, который его команда проведет дома с венгерским "Ференцварошем" во вторник, 8 декабря (22:00).

В этом матче будет определено, кто весной продолжит борьбу в Лиге Европы, а кто прекратит борьбу за еврокубки.