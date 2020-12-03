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На второй тайм можно было не выходить. Ференцварош – Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов
Все голы были забиты в первом тайме
В рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" в гостях обыграла венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 0:3. У "сине-гранатовых" не возникло никаких проблем с хозяевами. Отметим, что "каталонцы" (15) и "Ювентус" (12) уже обеспечили себе выход из группы G в плей-офф турнира. Киевское "Динамо" и "Фради" набрали по одному зачетному пункту, они встретятся через неделю и разыграют путевку в Лигу Европы УЕФА.
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Барселона".
Будапешт. "Пушкаш Арена".
"Ференцварош" – "Барселона" 0:3
Голы: Гризманн (14), Брайтвайт (20), Дембеле (28, с пенальти)
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