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На второй тайм можно было не выходить. Ференцварош – Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Все голы были забиты в первом тайме

На второй тайм можно было не выходить. Ференцварош – Барселона 0:3. Обзор матча и видео голов
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В рамках 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" в гостях обыграла венгерский "Ференцварош" Сергея Реброва со счетом 0:3. У "сине-гранатовых" не возникло никаких проблем с хозяевами. Отметим, что "каталонцы" (15) и "Ювентус" (12) уже обеспечили себе выход из группы G в плей-офф турнира. Киевское "Динамо" и "Фради" набрали по одному зачетному пункту, они встретятся через неделю и разыграют путевку в Лигу Европы УЕФА.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов "Ференцварош" – "Барселона".

Будапешт. "Пушкаш Арена".

"Ференцварош" – "Барселона" 0:3

Голы: Гризманн (14), Брайтвайт (20), Дембеле (28, с пенальти)

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В статье: Лига чемпионов Барселона Ференцварош (Будапешт) Лига Чемпионов УЕФА
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