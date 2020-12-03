Герой футбольного дня. Усман Дембеле

Еще далеко не факт, что у Рональда Кумана в "Барселоне" все сложится хорошо. Его "Барселона" одержала пять побед в пяти стартовых матчах Лиги чемпионов, чего раньше никогда не случалось с тренерами "блаугранас". С другой стороны, чемпионат каталонцы начали хуже всего за последние 29 лет.

Заслуга Кумана в том, что он не боится играть без Месси и делать ставку на других. "Месси необычно отдыхать, понимаю. Но в этом сезоне другой календарь, у нас была возможность дать ему отдохнуть в Киеве и завтра (говорил перед игрой в Будапеште). Мы уже вышли в следующий раунд. В субботу у нас матч Примеры и мы должны победить. Месси может отдохнуть". А тем временем возможность раскрыться получают другие.

Отсутствует из-за травмы и Ансу Фати, поэтому лидерские функции неожиданно взял на себя Усман Дембеле. Француз провел выдающийся матч в Будапеште, заработав в свой адрес кучу комплиментов от испанских СМИ и экспертов.

"ДемПеле", "суперзвезда", "генерал-капитан". Такого подъема у француза не было со времен выступления за "Боруссию" (Дортмунд). Пресса отмечает, что Усману удалось невероятное: выделиться на фоне успешных действий всей команды. Гризманн и Брайтвайт по статистике – одни из самых эффективных форвардов этой Лиги чемпионов. Однако и они остались в тени Дембеле.

Сначала он ассистировал Брайтвайту, поэтому не возникало проблем, когда француз попросил датчанина отдать ему мяч для пробития заработанного Мартином пенальти. Брайтвайт после фола Фримпонга сразу схватил мяч в руки и направился к отметке, но на просьбу Дембеле отреагировал очень спокойно. Француз заслужил уважение своими действиями, и именно поэтому доигрывал поединок в Будапеште как капитан "Барселоны". Невероятный прогресс по сравнению с прошлогодними выступлениями.

Сейчас Усман Дембеле находится в своей лучшей физической форме с момента переезда на "Камп Ноу". Его меньше беспокоят травмы. Ранее он демонстрировал свои задатки в течение 15-20 минут матча, а вчера едва ли не впервые в течение испанского периода карьеры сыграл на высоком уровне весь поединок. Показательный момент – его попытка забить гол после преодоления дистанции в сорок метров с мячом в ногах. Жаль, что на завершающей фазе немного не хватило точности

Дембеле одинаково успешно может работать обеими ногами. Его можно использовать как справа, так и слева. Это открывает перед Куманом новые горизонты, добавляет ему вариантов по построению игры. Во главе с Дембеле "Барса" вчера провела матч, в котором наслаждалась футболом в течение девяноста минут. Его гол и результативная передача – лишь верхушка айсберга. Активное участие Дембеле принял и в первом взятии ворот, а во втором тайме чудом после его передачи не забил Тринкао.

"Чтобы восстановить свое раненое достоинство", "взрывная филигранность", "удивительная версия" – команда может процветать и без Месси. Обязательно найдутся другие герои.