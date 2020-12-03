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Гости не стреляли. Брюгге – Зенит 3:0. Обзор матча и видео голов
В отличие от хозяев
"Брюгге" вновь переиграл "Зенит" в групповом этапе Лиги Чемпионов. Разгром начал вундеркинд "черно-синих" Шарль Де Кетеларе, затем юный нападающий заработал еще и пенальти, который реализовал Ханс Ванакен. Капитуляцию гостей закончил Ноа Ланг. Таким образом, бельгийский клуб гарантировал себе третью строчку, а вместе с ней и выход в Лигу Европы. Однако, если "Брюгге" удастся совершить подвиг в финальном туре и увезти победу из Рима, то именно им достанется второй билет в следующий раунд ЛЧ.
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов "Брюгге" – "Зенит".
Брюгге. "Ян Брейдел".
Голы: де Кетеларе (33), Ванакен (58, пенальти), Ланг (73)
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