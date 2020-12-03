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Гости не стреляли. Брюгге – Зенит 3:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

В отличие от хозяев

Гости не стреляли. Брюгге – Зенит 3:0. Обзор матча и видео голов
Новина українською

"Брюгге" вновь переиграл "Зенит" в групповом этапе Лиги Чемпионов. Разгром начал вундеркинд "черно-синих" Шарль Де Кетеларе, затем юный нападающий заработал еще и пенальти, который реализовал Ханс Ванакен. Капитуляцию гостей закончил Ноа Ланг. Таким образом, бельгийский клуб гарантировал себе третью строчку, а вместе с ней и выход в Лигу Европы. Однако, если "Брюгге" удастся совершить подвиг в финальном туре и увезти победу из Рима, то именно им достанется второй билет в следующий раунд ЛЧ.

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги чемпионов "Брюгге" – "Зенит".

Брюгге. "Ян Брейдел".

"Брюгге" – "Зенит" 3:0

Голы: де Кетеларе (33), Ванакен (58, пенальти), Ланг (73)

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В статье: Лига чемпионов Брюгге Зенит (Санкт-Петербург) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (3)
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storm_ua (Николаев)
03.12.2020 в 13:11
бомжам как обычно досталась практически самая слабая группа, но они и тут сумели обгадиться..спасибо рахиту конечно))
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Serega1111 (Киев)
03.12.2020 в 12:57
Отак по наглих пиках!
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storm_ua (Николаев)
03.12.2020 в 12:46
рахитский диверсант))))почти все голы на его шкуре)))
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