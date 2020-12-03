Виктор Хлус: Если Миколенко будет играть с таким отношением, то футбол для него закончится быстро

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал игру киевлян в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", в котором команда Луческу уступила со счетом 0:3.

"Как и говорил перед игрой, чудо можно ждать, но с такими командами, как "Барселона" и Ювентус" оно обходит динамовцев стороной. Честно говоря, думал и надеялся, что "Динамо" будет выглядеть лучше. Но выше своего мастерства, которое, к сожалению, пока хромает, не прыгнешь. "Ювентус" использовал и израсходовал столько сил для победы, сколько им понадобилось. Не нужно было прикладывать много усилий, ибо класс и индивидуальное мастерство у них на порядок выше, чем у наших футболистов. А для Роналду этот матч оказался банальной прогулкой, он играл просто в свое удовольствие.

Итальянцы после забитого мяча, сбросили обороты, перейдя на тихий ход, отдав киевлянам "инициативу". И действительно "Динамо" последние 10 минут перед перерывом смотрелось неплохо. Даже создали голевой момент. Но в чем отличие итальянских игроков от наших? В умении реализовывать свой шанс! Цыганков не сумел, а хозяева во втором тайме все поставили на свое место.

Андрео Пирло хорошо изучил манеру игры "Динамо", которое хотело отсидеться сзади и играть на контратаках. Но, хозяева пошли другим путем - вот вам динамовцы мяч и катайте его, а мы сыграем на встречном курсе. Именно они и забили два мяча, заманив гостей на свою половину поля. "Динамо" выдвинулось, открыло пространство, и не успевало вовремя вернуться назад.

Третий мяч был забит Моратой через фланг Миколенко, который только бежал за Кьезой и видел его спину. А как могло быть иначе, если Миколенко не дождавшись окончания поединка, уже после первого тайма менялся футболками все с тем же Кьезой. Он так и остался видимо мыслями в раздевалке, и не смог собраться на вторую половину. Если с таким отношением будет и дальше так играть, то футбол для него закончится быстро.

Наверняка динамовцы ехали в Италию за приобретением опыта, которого им и не хватает в таких матчах. Получили хороший урок от мастеров, усвоили задание, которое им пригодиться через неделю с "Ференцварошем". "Динамо" априори не могло сражаться на равных с "Ювентусом", потому что главный тренер еще до поездки в Италию внушал всем и в первую очередь своим подопечным, что финал для них будет через неделю на "Олимпийском". Поэтому получили 0:3, так и не смогли сыграть достойно. Именно в таких матчах и нужно показывать себя, тогда и твой ценник будет расти. На таком уровне можно играть только с "Колосом" и "Рухом".

Победа и счет закономерен! "Ювентус" был намного сильнее, играл на экономном режиме, сохранив силы для "Динамо", необходимые им через неделю".