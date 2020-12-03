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Виктор Хлус: Если Миколенко будет играть с таким отношением, то футбол для него закончится быстро

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Похоже, Мирча Луческу решил сэкономить силы своей команды

Виктор Хлус: Если Миколенко будет играть с таким отношением, то футбол для него закончится быстро
Сергей Шебек Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший нападающий "Динамо" Виктор Хлус прокомментировал игру киевлян в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с итальянским "Ювентусом", в котором команда Луческу уступила со счетом 0:3.

"Как и говорил перед игрой, чудо можно ждать, но с такими командами, как "Барселона" и Ювентус" оно обходит динамовцев стороной. Честно говоря, думал и надеялся, что "Динамо" будет выглядеть лучше. Но выше своего мастерства, которое, к сожалению, пока хромает, не прыгнешь. "Ювентус" использовал и израсходовал столько сил для победы, сколько им понадобилось. Не нужно было прикладывать много усилий, ибо класс и индивидуальное мастерство у них на порядок выше, чем у наших футболистов. А для Роналду этот матч оказался банальной прогулкой, он играл просто в свое удовольствие.

Итальянцы после забитого мяча, сбросили обороты, перейдя на тихий ход, отдав киевлянам "инициативу". И действительно "Динамо" последние 10 минут перед перерывом смотрелось неплохо. Даже создали голевой момент. Но в чем отличие итальянских игроков от наших? В умении реализовывать свой шанс! Цыганков не сумел, а хозяева во втором тайме все поставили на свое место.

Андрео Пирло хорошо изучил манеру игры "Динамо", которое хотело отсидеться сзади и играть на контратаках. Но, хозяева пошли другим путем - вот вам динамовцы мяч и катайте его, а мы сыграем на встречном курсе. Именно они и забили два мяча, заманив гостей на свою половину поля. "Динамо" выдвинулось, открыло пространство, и не успевало вовремя вернуться назад.

Третий мяч был забит Моратой через фланг Миколенко, который только бежал за Кьезой и видел его спину. А как могло быть иначе, если Миколенко не дождавшись окончания поединка, уже после первого тайма менялся футболками все с тем же Кьезой. Он так и остался видимо мыслями в раздевалке, и не смог собраться на вторую половину. Если с таким отношением будет и дальше так играть, то футбол для него закончится быстро.

Наверняка динамовцы ехали в Италию за приобретением опыта, которого им и не хватает в таких матчах. Получили хороший урок от мастеров, усвоили задание, которое им пригодиться через неделю с "Ференцварошем". "Динамо" априори не могло сражаться на равных с "Ювентусом", потому что главный тренер еще до поездки в Италию внушал всем и в первую очередь своим подопечным, что финал для них будет через неделю на "Олимпийском". Поэтому получили 0:3, так и не смогли сыграть достойно. Именно в таких матчах и нужно показывать себя, тогда и твой ценник будет расти. На таком уровне можно играть только с "Колосом" и "Рухом".

Победа и счет закономерен! "Ювентус" был намного сильнее, играл на экономном режиме, сохранив силы для "Динамо", необходимые им через неделю".

Напомним, перед последним туром группового этапа Лиги Чемпионов у "Динамо" и "Ференцвароша" по одному очку. Победитель противостояния, которое состоится во вторник, 8 декабря, сыграет в Лиге Европы. "Динамо" устроит и ничья 0:0 либо 1:1.

Читайте такжеЛуческу: В ЛЧ Мы постоянно играем на 50%, все время не доводим до конца
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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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Lionsio (Киев)
03.12.2020 в 13:36
Професіоналізм футболіста не в тому, щоб по суті перестати грати, якщо з результатом матчу все зрозуміло, а щоб демонструвати все, що ти вмієш і можеш, з 1-ї хвилини і до 90-ї+ (байдуже, рахунок 0:5 чи навпаки 10:0 на твою користь). І ще до гри не придумавати собі жодних "кумирів-авторитетів" та лише думати як би в них випросити маєчку. Лише в такий спосіб можна насправді стати класним професіоналом.
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vlotko (Броди)
03.12.2020 в 13:28
Миколенко, на мою думку, винуватий у перших двох голах забитих Динамо у попередньому матчі ЛЧ.
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genpet (Николаев)
03.12.2020 в 13:26
Он уже остановился в росте , не вижу прогресса ни капельки
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pilips111 (Чернигов)
03.12.2020 в 13:01
Мыколенко просто подумал, что игра уже закончилась, поэтому и поменялся футболками.
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