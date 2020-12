"Всего 750?" Касильяс подшутил над достижением Роналду

Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс отреагировал на достижение бывшего партнера по раздевалке "меренг" Криштиану Роналду.

Вчера, 2 декабря, "бьянконери" в Турине разгромили киевское "Динамо" в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (3:0). Автором одного из голов стала португальская звезда, для которой данный автограф в воротах соперника стал 750-м в профессиональной карьере. Однако Икен Касильяс придерживается мнения, что ничего такого здесь нет:

Only 750? You can do better!! ???? https://t.co/7UecYADeXe