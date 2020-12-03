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"Всего 750?" Касильяс подшутил над достижением Роналду
Икер на связи
Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс отреагировал на достижение бывшего партнера по раздевалке "меренг" Криштиану Роналду.
Вчера, 2 декабря, "бьянконери" в Турине разгромили киевское "Динамо" в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (3:0). Автором одного из голов стала португальская звезда, для которой данный автограф в воротах соперника стал 750-м в профессиональной карьере. Однако Икен Касильяс придерживается мнения, что ничего такого здесь нет:
"Всего 750 голов? Ты можешь и лучше!"
Only 750? You can do better!! ???? https://t.co/7UecYADeXe— Iker Casillas (@IkerCasillas) December 3, 2020
"Ювентус" и "Барселона" уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов.
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