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"Всего 750?" Касильяс подшутил над достижением Роналду

Лига Чемпионов
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Икер на связи

"Всего 750?" Касильяс подшутил над достижением Роналду
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Экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс отреагировал на достижение бывшего партнера по раздевалке "меренг" Криштиану Роналду.

Вчера, 2 декабря, "бьянконери" в Турине разгромили киевское "Динамо" в поединке 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов (3:0). Автором одного из голов стала португальская звезда, для которой данный автограф в воротах соперника стал 750-м в профессиональной карьере. Однако Икен Касильяс придерживается мнения, что ничего такого здесь нет:

"Всего 750 голов? Ты можешь и лучше!"

"Ювентус" и "Барселона" уже обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов.

Читайте также"Спасибо партнерам, тренерам и верным оппонентам". Роналду поблагодарил за 750-й гол
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В статье: Икер Касильяс Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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