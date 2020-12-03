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Как не Монзуль - то Фраппар. Был ли пенальти в эпизоде Боуччи - Вербич? Вердикт эксперта

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Катерину уже бы, наверное, растерзали...

Как не Монзуль - то Фраппар. Был ли пенальти в эпизоде Боуччи - Вербич? Вердикт эксперта
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В чемпионате и Кубке Украины киевское "Динамо" в последнее время очень часто судит Екатерина Монзуль. И уже как-то так сформировались отношения между болельщиками киевлян и арбитром, что на Екатерину выливается немало критики. Да и сами игроки "Динамо" часто говорят об её арбитраже.

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На международной арене Монзуль "Динамо" не судит, но на арбитров женского пола киевлянам "везет". В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Динамо" в поле работала француженка Стефани Фраппар. В целом "Динамо" проиграло без шансов, но не появились ли бы эти шансы, если бы госпожа Фраппар назначила пенальти на 36-й минуте в эпизоде ​​Бонуччи - Вербич?

Хотя был ли фол? Разобраться нам помог эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- Момент неоднозначный, - говорит Сергей Александрович. - Его надо разделить на несколько фаз. Первая фаза – идет борьба, Вербич первым начинает тянуть Бонуччи за трусы; вторая фаза – Бонуччи положил руки на плечи Вербичу, не дергал его, не толкал, а лишь коснулся руками, а затем их убрал. И только после этого Вербич несколько картинно дорисовал падение. Тянуло ли это на пенальти – с натяжкой. Тем более у арбитров есть ВАР, Фраппар говорили об этом моменте и арбитр ВАР наверняка подтвердил, что ничего серьезного не было. Она согласилась. Именно этим объясняю тот факт, что Фраппар не пошла сама смотреть повтор, - отметил эксперт.

- Хотя руки Бонуччи в какой-то момент были на плечах Вербича, поэтому если бы арбитры решили назначить пенальти, говорить о безосновательности решение было бы неправильно. Минимальные формальные основания для одиннадцатиметрового все же были, - отметил эксперт.

Как не Монзуль - то Фраппар. Был ли пенальти в эпизоде Боуччи - Вербич? Вердикт эксперта - изображение 1

Добавим, что "Динамо" проиграло "Ювентусу" 0:3 и осталось на третьем месте турнирной таблицы с одним очком. То, сыграют ли киевляне весной в Лиге Европы, определится в матче шестого тура с "Ференцварошом". А Екатерина Монзуль сегодня дебютирует на международном клубном мужском уровне как арбитр матча "Гент" - "Слован".

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В статье: Ювентус (Турин) Лига чемпионов Динамо (Киев) Сергей Шебек Екатерина Монзуль Стефани Фраппар
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Комментарии (3)
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football_soccer (Украина)
03.12.2020 в 13:24
проблема судьей в том, что сами они в футбол не играли в основном, а все их понимание игры исходит от чтения методичек с правилами. Ну вот какая разница сколько секунд держал руки защитник на плечах Вербича, как сильно он это делал, если он сделал то, что и планировал, Вербич сначала замешкался, потом потерял равновесие и упал. Если за такие обнимашки пенки не ставить, то я вообще не знаю, за что тогда ставить, только за открытый перелом ноги? ))) а вообще Вербичу надо шо-то предпринимать, судьи-женщины его как-то чертовски недолюбливают , это уже тенденция )))
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+1
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Po4eson (Одесса)
03.12.2020 в 13:53
Вербичу нужно перед матчем лояльность повышать у судей. В раздевалке тет а тет. ))). Хотя моё мнение - пенальти всё таки был, и лёгкое посвистывание в пользу Ювентуса имело место. Это, в принципе, и уничтожило моральный дух Динамо. Пенальти не дали, Цыганков не забил из
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Po4eson (Одесса)
03.12.2020 в 13:54
100% положения, второй гол... И посыпались
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