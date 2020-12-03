Как не Монзуль - то Фраппар. Был ли пенальти в эпизоде Боуччи - Вербич? Вердикт эксперта

В чемпионате и Кубке Украины киевское "Динамо" в последнее время очень часто судит Екатерина Монзуль. И уже как-то так сформировались отношения между болельщиками киевлян и арбитром, что на Екатерину выливается немало критики. Да и сами игроки "Динамо" часто говорят об её арбитраже.

На международной арене Монзуль "Динамо" не судит, но на арбитров женского пола киевлянам "везет". В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Динамо" в поле работала француженка Стефани Фраппар. В целом "Динамо" проиграло без шансов, но не появились ли бы эти шансы, если бы госпожа Фраппар назначила пенальти на 36-й минуте в эпизоде ​​Бонуччи - Вербич?

Хотя был ли фол? Разобраться нам помог эксперт, экс-арбитр ФИФА Сергей Шебек.

- Момент неоднозначный, - говорит Сергей Александрович. - Его надо разделить на несколько фаз. Первая фаза – идет борьба, Вербич первым начинает тянуть Бонуччи за трусы; вторая фаза – Бонуччи положил руки на плечи Вербичу, не дергал его, не толкал, а лишь коснулся руками, а затем их убрал. И только после этого Вербич несколько картинно дорисовал падение. Тянуло ли это на пенальти – с натяжкой. Тем более у арбитров есть ВАР, Фраппар говорили об этом моменте и арбитр ВАР наверняка подтвердил, что ничего серьезного не было. Она согласилась. Именно этим объясняю тот факт, что Фраппар не пошла сама смотреть повтор, - отметил эксперт. - Хотя руки Бонуччи в какой-то момент были на плечах Вербича, поэтому если бы арбитры решили назначить пенальти, говорить о безосновательности решение было бы неправильно. Минимальные формальные основания для одиннадцатиметрового все же были, - отметил эксперт.

Добавим, что "Динамо" проиграло "Ювентусу" 0:3 и осталось на третьем месте турнирной таблицы с одним очком. То, сыграют ли киевляне весной в Лиге Европы, определится в матче шестого тура с "Ференцварошом". А Екатерина Монзуль сегодня дебютирует на международном клубном мужском уровне как арбитр матча "Гент" - "Слован".