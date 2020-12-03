Бабушка дает ремня. Акценты зрителя на игре Ювентуса с Динамо

Парадокс, на который не все обращают внимание. Команда, чье название переводится с латыни, как "юность", имеет прозвище "старая синьора". И, на мой взгляд, оно ей подходит больше, чем имя. Эдакая крепкая старушка, которая курит трубку и не дает спуску молодым разгильдяям. Вроде тех, что навестили ее вчера.

"Динамо" ехало в Турин, как на заклание. Несмотря на все дежурные интервью, красной нитью проходило: главный матч для нас через неделю, а эту неизбежную порцию розог придется отбыть по плану. Может быть, кто-то и вдохновился примером "Шахтера", но я бы ему ответил, перефразируя классика: это ж, б…ь, совсем другая группа!

Игра, кстати, была более зрелищной, чем у "Шахтера" с "Реалом", и местами в ней находилось место для подвига "Динамо" (извините, люблю играться в тавтологию). Места-то были, джентльменов не было. То есть, наоборот, мальчики слишком вежливо вели себя со старой каргой. Словно боясь ее обидеть.

Лучший из шансов Цыганков упустил перед перерывом, когда мог сравнять счет. С этой же идеей он вернулся из раздевалки, однако Щесны справился и с подачей, на которую никто не откликнулся. Ну а последняя возможность забить "Ювентусу" была у Шапаренко уже незадолго до финального свистка.

Интригу развеял по ветру второй гол хозяев поля, забитый Роналду на 57-й минуте. Комментарий коллеги Юстаса: "Вначале показалось, что при обеих передачах вперед был офсайд, но потом, когда дали повтор в линию, скорее не было, плюс проверяли". Отбегая же назад, по просьбам телезрителей, поясним: никакого пенальти на Вербиче ранее не было и в помине.

Победа "Ювентуса" смотрелась неизбежной на протяжении всего матча. Ну, если кого-нибудь это согреет, то за исключением какой-нибудь четверти часа в середине игры. "Динамо" "наиграло" на свой гол, команда Пирло, как по мне, "не доиграла" на три, но на выходе мы получили стандартный для себя во встречах с этим соперником крупный счет.

Даже не вспомню, а выигрывали ли мы у туринской "Юности" хоть когда-нибудь, кроме первого свидания? Тогда, сорок с лишним лет назад, старый и недобрый на своем поле "Шахтер" (не поверите, без единого бразильца!) дома забил один безответный мяч. Но в гостях получил те же законные 0:3. Вот такая вот музыка. Такая, блин, вечная молодость…

Как я уже говорил, "Динамо" могло забить впервые на 41-й минуте. Но еще десятью минутами раньше тот же Роналду должен был удваивать счет, однако угодил в перекладину пустых ворот – фантастическое везение! И только после этого мы стали делать попытки выйти из-под жесткой бабушкиной опеки. Но положенной порции порки избежать не удалось.

Короче, если на твоем пути возникла старушка с трубкой, то лапки вверх и не чирикай! Разве что можно успокаивать себя мыслью: все равно главный матч для нас будет через неделю. "Нудист"-комментатор всю плешь проел этим тезисом.

К слову, о нем. Во-первых, "динамофилы" явно несправедливы по отношению к каналам "Футбол": настолько субъективного комментария я давно не слышал даже в матчах "Шахтера". Это был уровень примитивного клубного фаната. Ей-богу, здесь на сайте в комментах встречаются куда более объективные ребята.

Во-вторых, своей задачей человек видит выдать максимум околоматчевой информации – он не комментирует игру, а озвучивает цифры и факты из прошлой жизни ее участников. Эдакий кладезь статистики, которая в момент поединка интересует нас в последнюю очередь.

Пример. Кьеза открывает счет после фланговой передачи. Но кто ее сделал, комментатора не интересует, он об этом ни словом не обмолвится и позже. Куда важнее, чем назвать автора ассиста, немедленно выяснить, каким по счету стал этот гол для Кьезы в футболке "Юве". Вот, скажите, вам это нужно? Зачем нам во время игры у микрофона статистик с планшетом?

Именно Кьеза стал главным героем матча, приняв участие в большинстве опасных атак туринцев и во всех трех голах. Далее назову его партнеров – Морату, и лишь после него Роналду.

Имеет смысл выделить и кипера Щесны, "съевшего" все три шанса киевлян. Кстати, трижды спасал "Динамо" и Бущан: два раза при 0:0 и один – при 0:1. Но и свои положенные три мы пропустили – куда ты денешься от этой бабушки с ремнем! "Надо, Мирча, надо! Тренируйся вон лучше на "ференцварошах"…

Итак, "лобовуха" за плей-офф Лиги Европы – наше все, о чем было известно загодя. Тут все просто: докажи, что ты сильнее и достойнее. На сегодня, по-хорошему, для Киева этого будет достаточно. Ничью не предлагать: она оставит вопросы.