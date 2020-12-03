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Миколенко и Попов - лучшие игроки Динамо в поединке с Ювентусом

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Неподалеку Шапаренко и Забарный

Миколенко и Попов - лучшие игроки Динамо в поединке с Ювентусом
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Защитники Виталий Миколенко и Денис Попов стали лучшими игроками "Динамо" в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3) по версии InStat.

Оба футболиста получили по 276 баллов. Защитник левого фланга Миколенко за 84 минуты отдал 63 передачи с точностью в 90%, принял участие в 14 единоборствах (50% успешных).

Центрбэк Денис Попов - 57 передач с точностью 91%, 6 единоборств (83% успешных).

В тройку в "Динамо" также вошли хавбек Николай Шапаренко (263) и защитник Илья Забарный (261).

Лучшим игроком матча стал хавбек "Ювентуса" Федерико Кьеза - 395 баллов. На его счету гол и ассист.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко Виталий Миколенко Денис Попов Илья Забарный
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (4)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.12.2020 в 15:11
Віталій мабуть що так.
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0
0
wavo72
03.12.2020 в 15:03
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
sergkir
03.12.2020 в 14:42
Может я чего то не понимаю? Статьёй ранее тренер динамо сказал, что два гола из трёх на Попове! И тут он один из лучших!!!
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+2
-2
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Динамо-машина (Киев)
03.12.2020 в 15:02
Ты какой-то тупенький, не в обиду. Умеешь отличать понятия тренер и статистический портал? По статистике, передачам и выигранным единоборствам Попов один из лучших, но там где он ошибся - залетели голы. Так бывает, это футбол. Умей понимать его правильно.
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+1
0
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Динамо-машина (Киев)
03.12.2020 в 14:42
Виталик просто лучший!!! Мега-уважение этому футболисту!!! Никогда не думал, что смогу так наслаждаться игрой левого защитника! Его нужно беречь как зеницу ока!
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+1
-2


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