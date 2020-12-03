Миколенко и Попов - лучшие игроки Динамо в поединке с Ювентусом

Защитники Виталий Миколенко и Денис Попов стали лучшими игроками " Динамо " в матче 5-го тура Лиги чемпионов против "Ювентуса" (0:3) по версии InStat.

Оба футболиста получили по 276 баллов. Защитник левого фланга Миколенко за 84 минуты отдал 63 передачи с точностью в 90%, принял участие в 14 единоборствах (50% успешных).

Центрбэк Денис Попов - 57 передач с точностью 91%, 6 единоборств (83% успешных).

В тройку в "Динамо" также вошли хавбек Николай Шапаренко (263) и защитник Илья Забарный (261).

Лучшим игроком матча стал хавбек "Ювентуса" Федерико Кьеза - 395 баллов. На его счету гол и ассист.