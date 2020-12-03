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Миколенко и Попов - лучшие игроки Динамо в поединке с Ювентусом
Неподалеку Шапаренко и Забарный
Защитники Виталий Миколенко и Денис Попов стали лучшими игроками "
Оба футболиста получили по 276 баллов. Защитник левого фланга Миколенко за 84 минуты отдал 63 передачи с точностью в 90%, принял участие в 14 единоборствах (50% успешных).
Центрбэк Денис Попов - 57 передач с точностью 91%, 6 единоборств (83% успешных).
В тройку в "Динамо" также вошли хавбек Николай Шапаренко (263) и защитник Илья Забарный (261).
Лучшим игроком матча стал хавбек "Ювентуса" Федерико Кьеза - 395 баллов. На его счету гол и ассист.
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