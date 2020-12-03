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Двое украинцев попали в символическую сборную тура Лиги чемпионов от SofaScore
Шахтер и Манчестер Сити
Вратарь "Шахтера" Анатолий Трубин и украинский защитник английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко попали в символическую сборную 5-го тура Лиги чемпионов от Sofa Score.
Трубин получил 8,6 балла за матч с Реалом (2:0), а Зинченко - 8,1 против Порту (0:0). Высший балл среди 11 лучших в пятом туре - у форварда "Челси" Оливье Жиру, который в игре с "Севильей" забил четыре гола.
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wavo72
03.12.2020 в 15:02
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