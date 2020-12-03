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Адекватность Шахтера, безыдейность Реала, обреченность Динамо и класс Юве. Аудиомнение #58

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Мы в предвкушении следующей недели

Адекватность Шахтера, безыдейность Реала, обреченность Динамо и класс Юве. Аудиомнение #58
Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Анализируем поединки 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов: "Шахтер" – "Реал" (2:0), "Ювентус" – "Динамо" (3:0). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

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Степаненко как гуру баланса, новшество Каштру, влияние Кривцова на Бондаря, респект Трубину – еще больше мыслей внутри подкаста. Разбираемся, что не так с мадридским "Реалом", почему Жиру круче Бензема, а также объясняем, почему "сливочным" лучше вылететь из еврокубков. Критикуем Попова, не ругаем французскую куму Монзуль, делаем ставки на 6-й тур, а также обсуждаем остальные поединки вторника и среды в Лиге чемпионов.

Таймкоды:

00:00 – приветствие!

00:30 – "Шахтер" – "Реал"

12:04 – "Ювентус" – "Динамо"

17:03 – прогнозы на 6-й тур

20:44 – остальные матчи 5-го тура ЛЧ

24:08 – все пока!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Мирча Луческу Дентиньо Андреа Пирло Леонардо Бонуччи Ювентус (Турин) Флорентино Перес Аякс (Амстердам) Рафаэль Варан Зинедин Зидан Лига чемпионов Лига Европы Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Челси (Лондон) Ливерпуль Севилья Манчестер Юнайтед Ференцварош (Будапешт) Жуниор Мораес Лига Чемпионов УЕФА Пари Сен-Жермен (Париж) Виктор Цыганков Федерико Кьеза Беньямин Вербич Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж Виталий Миколенко Денис Попов Стефани Фраппар Луиш Каштру Подкаст Аудиомнение
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