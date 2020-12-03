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Адекватность Шахтера, безыдейность Реала, обреченность Динамо и класс Юве. Аудиомнение #58
Мы в предвкушении следующей недели
Анализируем поединки 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с участием украинских клубов: "Шахтер" – "Реал" (2:0), "Ювентус" – "Динамо" (3:0). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
Степаненко как гуру баланса, новшество Каштру, влияние Кривцова на Бондаря, респект Трубину – еще больше мыслей внутри подкаста. Разбираемся, что не так с мадридским "Реалом", почему Жиру круче Бензема, а также объясняем, почему "сливочным" лучше вылететь из еврокубков. Критикуем Попова, не ругаем французскую куму Монзуль, делаем ставки на 6-й тур, а также обсуждаем остальные поединки вторника и среды в Лиге чемпионов.
Таймкоды:
00:00 – приветствие!
00:30 – "Шахтер" – "Реал"
12:04 – "Ювентус" – "Динамо"
17:03 – прогнозы на 6-й тур
20:44 – остальные матчи 5-го тура ЛЧ
24:08 – все пока!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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