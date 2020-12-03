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Леоненко: Проблема Динамо в том, что они бросают играть после второго гола

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Эксперт похвалил Динамо за матч против Ювентуса

Леоненко: Проблема Динамо в том, что они бросают играть после второго гола
Новина українською

Экс-форвард "Динамо", а ныне эксперт каналов "Футбол" Виктор Леоненко высказался о матче 5-го тура ЛЧ, в котором киевляне проиграли "Ювентусу" (0:3).

"Думаю, что счет не по игре. О "Ювентусе" говорить нечего, они были фаворитами. В Лиге чемпионов против "Ювентуса" создать три реальных момента - это дорогого стоит. Проблема "Динамо" в том, что они бросают играть после второго гола. Я согласен, что он был несправедливым. Мората был вне игры, еще и мешал Бущану. Поздравляю Роналду с 750-м голом. По поводу пенальти на Вербиче - я считаю, что он поздно упал. Поэтому судья и ВАР были правы. Просто не поверила ему, он упал, когда защитник убрал руки. "Динамо" хорошо провело концовку первого тайма и начало второго. Но вот этот второй гол сломал команду и она бросила играть. Луческу нужно с этим бороться, почему команда бросила играть.

После "Ювентуса" должен быть толчок и мы все должны увидеть, прибавят они или нет. После каждой победы нужно прибавлять. А если всегда остаешься на одном уровне, это ничего не дает. Цыганков имел момент. Если бы он перебросил Щенсны, то он стал бы намного дороже. Так бывает.

Почему я поддерживаю "Динамо"? Потому что с "Ювентусом" любой команде тяжело играть, в "Ювентусе" хорошие игроки. Все знают, что Мората и Роналду опасны, вот они и забили. Они играют на разрушение и дают дышать. Надеюсь, после этой игры они сделают выводы и Луческу достучится до футболистов, что они могут. Надо иногда и рисковать, тем более в последней игре. В Лиге чемпионов много моментов не бывает. Тренеру нужно вбить в голову футболистам, что пора уже рисковать и отступать некуда.

Не люблю, когда у нас говорят, что одна команда стоит столько-то, а другая - столько-то. Сейчас Ребров с "Ференцварошем" также может сказать: "Ребята, а вы сколько стоите по сравнению с "Ференцварошем"? Это просто отмазка для бедных. У "Динамо" больше шансов, потому что они создавали моменты с "Барселоной" и "Ювентусом". Они обязаны обыгрывать "Ференцварош". Мы помним игру в Будапеште. Там моментов не было, они сами себе позабивали. У "Динамо" есть 99% на победу над "Ференцварошем", - сказал Леоненко.

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В статье: Виктор Леоненко Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (6)
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Alex-696 (Немирів)
03.12.2020 в 17:26
На диво адекватне інтерв'ю.
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0
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ukatan (Харьковская обл.)
03.12.2020 в 17:25
Бесполезно с этим бороться. Это наш менталитет - бросать играть после счета 0:2. Бывает и похлеще. "Динамо" с "Баварией" в 1999 году бросило играть после 0:1. А игрового времени тогда было еще больше часа...
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0
0
Pokeruga (Кропивницкий)
03.12.2020 в 16:51
Иногда даже Витя может адекватные слова выдать в бок Динамо. ))))
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+1
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fabo33
03.12.2020 в 16:51
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
-1
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Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 16:49
Проблема эта всех украинских клубов!
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Siren05 (Мариуполь)
03.12.2020 в 16:42
Что-то Леона занесло. Как бы не перехвалил
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+2
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