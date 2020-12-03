Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Становится смешно" - Вербич отреагировал на контакт с Бонуччи в штрафной Ювентуса
Пенальти назначен не был
Киевское "Динамо" в матче 5-го тура
Сам Вербич в Instagram лаконично прокомментировал такое решение судьи: "Становится смешно".
Напомним, что "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов ив последнем туре в матче с "Ференцварошем" будет бороться за путевку в Лигу Европы.
Популярное сейчас
- Заря - Лестер. Где смотреть прямую видеотрансляцию матча
- Виктор Хлус: Если Миколенко будет играть с таким отношением, то футбол для него закончится быстро
- Разгром Динамо, вылет Ворсклы из Кубка, потеря Шахтера. Главные новости за 2 декабря
- Не Медиа Группа Украина. В Украине будет новый официальный транслятор еврокубков
- Сексуальная украинская теннисистка родила ребенка от Жерсона Родригеса. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын