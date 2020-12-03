"Становится смешно" - Вербич отреагировал на контакт с Бонуччи в штрафной Ювентуса

Киевское "Динамо" в матче 5-го тура уступило "Ювентусу" со счетом 0:3 , а одним из самых обсуждаемых в украинском сегменте интернета стал эпизод с падением Беньямина Вербича в штрафной "Ювентуса" после контакта с Леонардо Бонуччи, за который рефери поединка Стефани Фраппар решила не назначать пенальти.

Сам Вербич в Instagram лаконично прокомментировал такое решение судьи: "Становится смешно".

Напомним, что "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов ив последнем туре в матче с "Ференцварошем" будет бороться за путевку в Лигу Европы.