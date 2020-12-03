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"Становится смешно" - Вербич отреагировал на контакт с Бонуччи в штрафной Ювентуса

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Пенальти назначен не был

"Становится смешно" - Вербич отреагировал на контакт с Бонуччи в штрафной Ювентуса
Новина українською

Киевское "Динамо" в матче 5-го тура уступило "Ювентусу" со счетом 0:3, а одним из самых обсуждаемых в украинском сегменте интернета стал эпизод с падением Беньямина Вербича в штрафной "Ювентуса" после контакта с Леонардо Бонуччи, за который рефери поединка Стефани Фраппар решила не назначать пенальти.

Сам Вербич в Instagram лаконично прокомментировал такое решение судьи: "Становится смешно".

"Становится смешно" - Вербич отреагировал на контакт с Бонуччи в штрафной Ювентуса - изображение 1

Напомним, что "Динамо" потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов ив последнем туре в матче с "Ференцварошем" будет бороться за путевку в Лигу Европы.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Беньямин Вербич
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Комментарии (2)
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wws (Львів)
03.12.2020 в 17:21
Нам такой хоккей не нужен
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Spokoyno (Киев)
03.12.2020 в 17:16
Ну так Якщо б ситуація була дзеркальна, то і гол КР7 не зарахували, і пенальті призначили. Але щоб арбітри були лояльні звання ГРАНДА треба ЗАРОБИТИ! Тому суперечливі ситуацію скоріш будуть судити на на нашу користь...
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