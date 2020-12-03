Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трубин вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов от УЕФА
В нее попали два игрока Брюгге
УЕФА опубликовал свою версию лучших игроков недели в Лиге чемпионов. Вошел в нее и кипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.
Также стоит отметить, что в сборную попали сразу два игрока "Брюгге", который в среду разгромил "Зенит" (30). Это полузащитник Шарль Де Кетеларе и нападающий Ноа Ланг.
Команда недели: Трубин ("Шахтер"), Геррейру ("Боруссия" Д), Ромеро ("Аталанта"), Шольц ("Мидтьюлланн"), Пайет ("Марсель"), Кавечи ("Истанбул"), Кьеза ("Ювентус"), Ланг, де Кателаре (оба — "Брюгге"), Жиру ("Челси"), Неймар ("ПСЖ").
???????? ???????? Giroud & Neymar spearhead the #UCLfantasy Team of the Week ????#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 3, 2020
Популярное сейчас
- Двое украинцев попали в символическую сборную тура Лиги чемпионов от SofaScore
- Биатлон-2020/21. Календарь кубка мира
- Караваев объяснил, что сломало игру Динамо в матче с Ювентусом
- Не Медиа Группа Украина. В Украине будет новый официальный транслятор еврокубков
- Очаровательная жена звезды мадридского Реала Дани Карвахаля. ФОТО
- У Жерсона Родригеша родился сын