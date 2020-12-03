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Трубин вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов от УЕФА

Лига Чемпионов
(2 голосов)

В нее попали два игрока Брюгге

Трубин вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов от УЕФА
Новина українською

УЕФА опубликовал свою версию лучших игроков недели в Лиге чемпионов. Вошел в нее и кипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.

Также стоит отметить, что в сборную попали сразу два игрока "Брюгге", который в среду разгромил "Зенит" (30). Это полузащитник Шарль Де Кетеларе и нападающий Ноа Ланг.

Команда недели: Трубин ("Шахтер"), Геррейру ("Боруссия" Д), Ромеро ("Аталанта"), Шольц ("Мидтьюлланн"), Пайет ("Марсель"), Кавечи ("Истанбул"), Кьеза ("Ювентус"), Ланг, де Кателаре (оба — "Брюгге"), Жиру ("Челси"), Неймар ("ПСЖ").

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В статье: Брюгге Шахтер (Донецк) Лига Чемпионов УЕФА Анатолий Трубин
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andyua (Kyiv)
03.12.2020 в 18:59
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