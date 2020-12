Трубин вошел в символическую сборную недели в Лиге чемпионов от УЕФА

УЕФА опубликовал свою версию лучших игроков недели в Лиге чемпионов. Вошел в нее и кипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин.

Также стоит отметить, что в сборную попали сразу два игрока "Брюгге", который в среду разгромил "Зенит" (30). Это полузащитник Шарль Де Кетеларе и нападающий Ноа Ланг.

Команда недели: Трубин ("Шахтер"), Геррейру ("Боруссия" Д), Ромеро ("Аталанта"), Шольц ("Мидтьюлланн"), Пайет ("Марсель"), Кавечи ("Истанбул"), Кьеза ("Ювентус"), Ланг, де Кателаре (оба — "Брюгге"), Жиру ("Челси"), Неймар ("ПСЖ").

