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УЕФА назвал символическую сборную недели в Лиге чемпионов
В нее попали два игрока Брюгге
УЕФА опубликовал свою версию лучших игроков недели в Лиге чемпионов. В нее попали сразу два игрока "Брюгге", который в среду разгромил "Зенит" (30). Это полузащитник Шарль Де Кетеларе и нападающий Ноа Ланг.
Команда недели: Трубин ("Шахтер"), Геррейру ("Боруссия" Д), Ромеро ("Аталанта"), Шольц ("Мидтьюлланн"), Пайет ("Марсель"), Кавечи ("Истанбул"), Кьеза ("Ювентус"), Ланг, де Кателаре (оба — "Брюгге"), Жиру ("Челси"), Неймар ("ПСЖ").
???????? ???????? Giroud & Neymar spearhead the #UCLfantasy Team of the Week ????#UCL | @PlayStationEU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 3, 2020
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