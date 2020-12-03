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Судейский эксперт сравнил стили работы француженки Фраппар и украинки Монзуль

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Мирослав Ступар - о судействе в матче Ювентус - Динамо

Судейский эксперт сравнил стили работы француженки Фраппар и украинки Монзуль
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Известный в прошлом футбольный арбитр Мирослав Ступар поделился своими впечатлениями о Стефани Фраппар - первой женщине, которая отсудила поединок группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Динамо" (3:0).

"Игра не была сложной для судейской бригады. Впрочем, чувствовалось, что Стефани Фраппар контролирует ход событий на поле. По движению и выбору позиции претензий к ней не было. Бросалось в глаза, что в отличие от нашей Екатерины Монзуль, француженка практически не общается с игроками, редко обменивалась мнениями и с VAR- асcистентами. Наверное, была слишком уверена в принимаемых решениях. И зря, потому что когда хозяева забивали второй гол, то их нападающий Альваро Мората, скорее, находился в офсайде, чем – нет. На мой взгляд, это был переломный момент в поединке, ведь при счете 1:0, "Динамо" еще могло избежать поражения.

Еще в одном эпизоде Фраппар имела все основания наказать Леонардо Бонуччи, свалившего Беньямина Вербича пенальти, но не сделала этого. Не хочу обвинить француженку в предвзятости, но ее определенные симпатии к более именитой и сильной команде, чувствовались.

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Стоит ли женщинам доверять обслуживание матчей наивысшего уровня среди мужских команд? Если они доказывают свою профпригодность , то почему бы и нет. Вчера Фраппар не провалила игру, однако вопросы к ней имеются", - сказал Ступар.

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В статье: Ювентус (Турин) Динамо (Киев) Мирослав Ступар Екатерина Монзуль Стефани Фраппар
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Комментарии (4)
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krakow (Херсон)
03.12.2020 в 20:26
О,дуремарище. Напомнил о себе через сутки,бредом... С каких herov их надо сравнивать? Только из-за того,что они женщины?
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+1
-1
vladislav (Харьков)
03.12.2020 в 20:10
Можно только себе представить, что бы написал Ступар в своём аналитическом спиче о Монзуль, если бы речь шла о ней , а не о француженке Фраппар, которая практически провалила этот матч.
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+1
-2
Referee-12 (Новая Прага)
03.12.2020 в 20:35
кто сказал, что Фраппар провалила этот матч?)))))) Что за бред?))) Вполне нормально отработала....
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+1
-1
Исследователь
03.12.2020 в 20:06
Как всегда ни о чём и ни да и ни нет.
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+2
-2


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