Судейский эксперт сравнил стили работы француженки Фраппар и украинки Монзуль

Известный в прошлом футбольный арбитр Мирослав Ступар поделился своими впечатлениями о Стефани Фраппар - первой женщине, которая отсудила поединок группового этапа Лиги чемпионов "Ювентус" - "Динамо" (3:0).

"Игра не была сложной для судейской бригады. Впрочем, чувствовалось, что Стефани Фраппар контролирует ход событий на поле. По движению и выбору позиции претензий к ней не было. Бросалось в глаза, что в отличие от нашей Екатерины Монзуль, француженка практически не общается с игроками, редко обменивалась мнениями и с VAR- асcистентами. Наверное, была слишком уверена в принимаемых решениях. И зря, потому что когда хозяева забивали второй гол, то их нападающий Альваро Мората, скорее, находился в офсайде, чем – нет. На мой взгляд, это был переломный момент в поединке, ведь при счете 1:0, "Динамо" еще могло избежать поражения.

Еще в одном эпизоде Фраппар имела все основания наказать Леонардо Бонуччи, свалившего Беньямина Вербича пенальти, но не сделала этого. Не хочу обвинить француженку в предвзятости, но ее определенные симпатии к более именитой и сильной команде, чувствовались.

Стоит ли женщинам доверять обслуживание матчей наивысшего уровня среди мужских команд? Если они доказывают свою профпригодность , то почему бы и нет. Вчера Фраппар не провалила игру, однако вопросы к ней имеются", - сказал Ступар.