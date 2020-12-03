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Маркевич: Динамо зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. Без этого результатов не будет
У киевлян явные проблемы с нападающими
Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал
- 3:0 - это ожидаемый результат, который говорит за себя. Сейчас мы имеем такой уровень. Возможно, если бы забил Цыганков, все было бы по-другому. Нужно, чтобы молодежь набиралась опыта и дальше усилить команду, чтобы хоть какие-то очки отбирать у грандов, ибо по игре и так уже все понятно.
"Ювентус" и "Динамо" - две разные команды. У киевлян много молодежи. У коллективов разный класс - ничего говорить.
- Как оцените работу судей матча?
- Считаю, что судейство матча с "Ювентусом" должно быть лучшим. В моменте с Вербичем можно было указывать "на точку". Посмотреть момент с голом Роналду тоже могли бы - провести линию.
- Кого из игроков киевлян можете выделить?
- Все сыграли на своем уровне. Надеемся, что команда будет прибавлять. Играть против футболистов такого уровня - непросто. Думаю, в следующем году у динамовцев это получится лучше. Сыграть по два матча с "Барселоной" и "Ювентусом" - огромный опыт.
- Какую тактику изберет Мирча Луческу на матч с "Ференцварошем"?
- У "Динамо" недостаток с нападающими, поэтому нужно строить игру на контратаках, мне так кажется. Надеемся, что все получится у киевлян. А зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. Возле них и молодежь быстрее будет расти. Без этого результатов не будет.
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