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Маркевич: Динамо зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. Без этого результатов не будет

Лига Чемпионов
(1 голосов)

У киевлян явные проблемы с нападающими

Маркевич: Динамо зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. Без этого результатов не будет
Новина українською

Известный украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал поражение "Динамо" в матче 5-го тура ЛЧ от "Ювентуса" (0:3).

- 3:0 - это ожидаемый результат, который говорит за себя. Сейчас мы имеем такой уровень. Возможно, если бы забил Цыганков, все было бы по-другому. Нужно, чтобы молодежь набиралась опыта и дальше усилить команду, чтобы хоть какие-то очки отбирать у грандов, ибо по игре и так уже все понятно.

"Ювентус" и "Динамо" - две разные команды. У киевлян много молодежи. У коллективов разный класс - ничего говорить.

- Как оцените работу судей матча?

- Считаю, что судейство матча с "Ювентусом" должно быть лучшим. В моменте с Вербичем можно было указывать "на точку". Посмотреть момент с голом Роналду тоже могли бы - провести линию.

- Кого из игроков киевлян можете выделить?

- Все сыграли на своем уровне. Надеемся, что команда будет прибавлять. Играть против футболистов такого уровня - непросто. Думаю, в следующем году у динамовцев это получится лучше. Сыграть по два матча с "Барселоной" и "Ювентусом" - огромный опыт.

- Какую тактику изберет Мирча Луческу на матч с "Ференцварошем"?

- У "Динамо" недостаток с нападающими, поэтому нужно строить игру на контратаках, мне так кажется. Надеемся, что все получится у киевлян. А зимой нужно подписать нескольких опытных игроков. Возле них и молодежь быстрее будет расти. Без этого результатов не будет.

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В статье: Мирон Маркевич Ювентус (Турин) Динамо (Киев)
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (4)
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kyrnix (Киев)
03.12.2020 в 20:13
Тренера надо подписать, а не делать вид что Луческу, который уже надцать лет как сбитый лётчик, на что-то способен.
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0
-2
Olegyurchak (Хмельницький )
03.12.2020 в 20:06
Починати треба з тренера. Луческу не рівень ЛЧ.
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0
-3
kapost (Винница)
03.12.2020 в 20:39
Лооол))
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0
0
avatar
Kolibri (Киевоград)
03.12.2020 в 19:59
А куда очень дорогих и перспективных девать тогда?
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0
-2


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