Скоулз: Форварды МЮ ничему не научились у Ибрагимовича

Легенда "МЮ" Пол Скоулз прокомментировал поражение его клуба в игре против "ПСЖ".

"Мы много раз говорили, что у "МЮ" нет настоящего форварда, девятого номера. Сейчас пришел Кавани, но он пробудет в клубе не больше двух лет. Такая же ситуация была и с Ибрагимовичем.

В клубе есть Рашфорд и Марсьяль. Оба думают, что могут справляться с ролью девятки, но они ничему не научились, когда играли рядом с Ибрагимовичем", - заявил Скоулз.

Интересный факт - Марсьяль забил лишь один гол в этом сезоне ЛЧ.