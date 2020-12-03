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Скоулз: Форварды МЮ ничему не научились у Ибрагимовича

Лига Чемпионов
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Назвал главную проблему клуба

Скоулз: Форварды МЮ ничему не научились у Ибрагимовича
UA-Футбол
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Легенда "МЮ" Пол Скоулз прокомментировал поражение его клуба в игре против "ПСЖ".

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"Мы много раз говорили, что у "МЮ" нет настоящего форварда, девятого номера. Сейчас пришел Кавани, но он пробудет в клубе не больше двух лет. Такая же ситуация была и с Ибрагимовичем.

В клубе есть Рашфорд и Марсьяль. Оба думают, что могут справляться с ролью девятки, но они ничему не научились, когда играли рядом с Ибрагимовичем", - заявил Скоулз.

Интересный факт - Марсьяль забил лишь один гол в этом сезоне ЛЧ.

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В статье: Златан Ибрагимович Пол Скоулз Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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