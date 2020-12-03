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Мората: Роналду невероятен. У него можно лишь учиться
Португалец в матче с Динамо забил свой 750-й гол в карьере
Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората поделился мнением о
"Еще одна важная победа — мы на верном пути. Надо лишь поправить кое-какие мелочи, и мы продолжим добиваться успеха.
Роналду забил 750-й мяч в карьере. Он невероятен. Можно лишь учиться у таких игроков, как он", — сказал Мората.
Напомним, что Мората забил третий мяч "Ювентуса" на 66-й минуте встречи.
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Источник:Официальный сайт УЕФА
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Комментарии (1)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.12.2020 в 20:50
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