Мората: Роналду невероятен. У него можно лишь учиться

Нападающий "Ювентуса" Альваро Мората поделился мнением о победе над киевским "Динамо" (3:0) в матче 5-го тура Лиге чемпионов.

"Еще одна важная победа — мы на верном пути. Надо лишь поправить кое-какие мелочи, и мы продолжим добиваться успеха.

Роналду забил 750-й мяч в карьере. Он невероятен. Можно лишь учиться у таких игроков, как он", — сказал Мората.

Напомним, что Мората забил третий мяч "Ювентуса" на 66-й минуте встречи.